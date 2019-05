Lar deg surfe helt privat på mobilen: Tor-nettleseren har blitt offisielt lansert til Android

Det finnes allerede et knippe alternativer innen privat surfing på mobil, men nå har det kanskje mest etterlengtede alternativet ankommet. Som blant andre ZDNet melder har Tor-nettleseren nemlig offisielt landet på Android-plattformen.

Som man kan lese på bloggen til Tor Project har den første stabile utgaven av Tor-nettleseren nå blitt lansert til Android. Den kan hentes ned fra Google Play nå.

Android-lanseringen sammenfaller med den seneste versjonen av Tor-nettleseren, versjon 8.5.

Skal gi samme beskyttelse som på PC

Tor Project lanserte alfaversjonen av Tor-nettleseren til Android allerede i september i fjor, og har dermed altså brukt rundt åtte måneder på testing og finpuss.

Utvikleren sier det fremdeles er mangler i Android-versjonen om man sammenligner med PC-versjonen, men bedyrer at den essensielt sett gir den samme beskyttelsen som på PC.

Ingen offisiell iOS-versjon av Tor-nettleseren er planlagt ennå, og utvikleren sier at grunnen til dette er restriksjoner fra Apple sin side. På denne plattformen anbefaler Tor Project å bruke Onion Browser i stedet.

Den nye 8.5-versjonen av Tor-nettleseren får for øvrig også et knippe oppdateringer på tvers av plattformene. Ifølge utvikleren har de gjort nettleseren kompatibel med Firefox' såkalte Photon-grensesnitt.

Andre oppdateringer

Photon er navnet på den minimalistiske designløsningen Mozilla lanserte til nettleseren sin i 2017. Denne endringen innebærer også at Tor-nettleserens ikon er nytt.

I tillegg kommer 8.5-versjonen også med muligheten til å se og endre sikkerhetsnivået på en enklere måte enn tidligere via verktøylinjen i nettleseren.

Tor-teknologien fungerer i korte trekk ved å sende Internet-trafikken gjennom et verdensomspennende, frivillig nettverk av datamaskiner med det formål å skjule brukerens plassering eller aktivitet for andre som driver nettverksovervåking eller trafikkanalyse.

Tor-nettleseren er basert på Firefox, som Mozilla tilfeldigvis nå planlegger å integrere Tor-teknologien i for å gi brukere en «superprivat surfemodus». Dette skal gjøres via et forskningstilskudd til interesserte bidragsytere.

