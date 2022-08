De siste to årene har etterspørselen etter grafikkort vært rekordstor, både på grunn av brikkemangelen og en pandemi der folk satt mye hjemme. Begrenset tilgang og stor etterspørsel fører som kjent til høye priser, og det som skjedde er et klassisk eksempel på nettopp dette.

Prisene gikk opp …

Produsenter som Nvidia var i starten av pandemien usikre på hvordan den ville påvirke markedet, noe som førte til at mange nedjusterte forventet salg og dermed avbestilte produksjonskapasitet for databrikker. Som kjent gikk etterspørselen imidlertid opp, og samme vei gikk dermed prisene.

Etter lanseringen av Nvidias 3000-serie i september 2020, har prisene gått i taket og blitt der. Situasjonen har også drevet enkelte forhandlere i Norge til ulovlig praksis.

… og så ned

Men nå er det bedring å spore. Prisene på grafikkort har falt markant i det siste, og ifølge Ars Technica skyldes det i alle fall delvis at grafikkortmangelen nå er blitt til et grafikkortoverskudd.

Nvidia planlegger lansering av sin nye 4000-serie, og selv om tidspunktet ikke er bekreftet, anses det som sannsynlig at de første produktene i den vil komme i løpet av høsten 2022. Dermed er det mange kunder som sitter litt på gjerdet, og Nvidia senker prisene for å få solgt ut overskuddsbeholdningen før de lanserer nye produkter.

I tillegg forsterkes effekten av at mange kjøpte nytt datautstyr under pandemien, og derfor ikke er klare for å kjøpe enda mer riktig ennå. Og på toppen av det, bidrar fallende krypto-priser og Ethereums overgang fra «proof of work» til «proof of stake» til at det selges færre kort til kryptogravere – i tillegg til at brukte kort fra nettopp slike oversvømmer markedet nå som inntjeningen er mye lavere enn før.

Under pandemien solgte Nvidia 70 prosent flere grafikkprosessorer enn tidligere, men fikk smekk på lanken for å ikke fortelle investorene hvor mange som ble solgt til krypogravere.

Kanskje en god tid å kjøpe på

Selv om prisene er på vei nedover og nye modeller kan være på vei, er det imidlertid ikke sikkert at det smarteste for kundene er å sitte på gjerdet og vente på 4000-serien.

For det første er det vanlig å starte med toppmodellene og så lansere lavere modeller flere måneder senere – av og til et halvt år eller mer.

For det andre vil prisene på enkelte modeller i 3000-serien sannsynligvis fortsette nedover et stykke til, også etter at toppmodellene i 4000-serien er lansert.

For det tredje har både Intel og AMD også nye modeller på gang. Akkurat Intel-modellene har en noe usikker fremtid men AMD har tatt igjen sine konkurrenter med stormskritt i senere år, både når det gjelder prosessorer og grafikkbrikker. De er ikke helt i tet ennå på grafikkortfronten, men kan lett komme til å hevde seg der dersom de holder frem som de stevner.