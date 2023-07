Mannen som sporet Elon Musks privatfly, er tilbake – på Threads

En ung fyr ved navn Jack Sweeney ble en aldri så liten kjendis etter at han begynte å spore privatflyene til Elon Musk og flere andre profilerte figurer – og la dataene ut på blant annet Twitter.

Elon Musk var lite begeistret for påfunnet, og etter at han tok over Twitter, ble Sweeneys konto – og flere lignende kontoer – suspendert fra plattformen. Reuters er blant dem som melder at Sweeney nå har gjenopptatt sporingsaktiviteten– hos Twitters nye konkurrent.

Fortsetter sporingen på Threads

Kontoen «ElonMusksJet» har nemlig dukket opp igjen på Metas nye plattform Threads, og i skrivende stund har kontoen allerede over 65.000 følgere.

I en av de første postene på kontoen lenker Sweeney til saken om Twitters trussel om søksmål mot Threads, som Digi.no skrev om nylig. Ikke uventet har han en mening om saken.

– Husker dere da Elon sa han skulle saksøke meg. Bare nok en tom trussel, skriver Sweeney.

Søksmålet han refererer til, kom i desember i fjor, etter at Musk først forsøkte å «bestikke» Sweeney til å avslutte sporingsaktiviteten. Ifølge Musk førte sporingen til alvorlige trusler mot sikkerheten for ham selv og familien.

– I går kveld ble bilen med lille X (Elon Musk sin sønn, journ.anm.) i Los Angeles forfulgt av gal «stalker», som senere blokkerte bilen fra å bevege seg og klatret opp på panseret. Rettslige tiltak iverksettes mot Sweeney og organisasjoner som støttet trusler mot familien min, skrev Musk i en Twitter-melding.

Tilbød 44.000 kroner

Musk tilbød først Sweeney 5000 dollar, cirka 44.000 kroner, for å avslutte sporingen av flyet og gi råd om hvordan han kan gjøre flyet sitt vanskeligere å spore. Sweeney takket nei til tilbudet, med den begrunnelse at pengesummen ikke sto i stil med arbeidsmengden som er lagt inn eller tilfredsstillelsen han får ut av påfunnet.

Sweeney kom derfor med et nytt tilbud til Musk, hvor han foreslo en pengesum på 50.000 dollar, cirka 450.000 kroner, for å avslutte sporingen.

I samtaler mellom Tesla-sjefen og Sweeney som flere medier fikk innsyn i, kommer det frem at Musk vurderte tilbudet, men senere skal han ha uttalt at det ikke føltes riktig å betale for å stanse sporingen.

Det var i 2020 at Sweeney opprettet Twitter-kontoen Elon Musk's Jet, som i skrivende stund fortsatt er suspendert. Kontoen ga nysgjerrige følgere løpende oppdateringer om hvor Musks private jetfly til enhver tid befinner seg eller er på vei. Informasjonen er basert på offentlige tilgjengelige data som samles inn ved hjelp av spesialiserte bot-er.

Sweeney sporer ikke bare Musks private fly, men også andre fly som brukes av Tesla- og SpaceX-ansatte, i tillegg til en rekke andre fly. Han har samlet dataene på en egen hjemmeside.