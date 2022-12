Sporet Elon Musks fly på Twitter – nå har Musk fått nok

Tidligere i år kom det frem at en datakyndig tenåring hadde begynt å spore Elon Musks private fly på Twitter, noe den kjente entreprenøren ikke var spesielt begeistret for.

Nå som Musk er den nye eieren av Twitter, kommer det kanskje ikke som en overraskelse at sporingen hatt fått konsekvenser. Kontoen som ble brukt til å spore ham, er nemlig nå blitt suspendert, melder blant andre Engadget.

Ble «bestukket» av Musk

Folk som besøker kontoen Elon Musk's Jet blir nå møtt med en melding som sier at kontoen bryter med plattformens retningslinjer. Akkurat hvilke retningslinjer som er brutt, er uvisst, men at Musk hadde en finger med i spillet, virker ikke helt usannsynlig.

Det var i februar at Digi.no rapporterte om 19-årige Jack Sweeney, som startet Twitter-kontoen Elon Musk's Jet i 2020. Kontoen gir nysgjerrige følgere løpende oppdateringer om hvor Musks private jetfly til enhver tid befinner seg eller er på vei. Informasjonen er basert på offentlig tilgjengelige data som samles inn ved hjelp av spesialiserte bot-er.

Ikke uventet fikk Musk nyss om kontoen og tilbød Sweeney 5000 dollar, rundt 50.000 kroner, for å avslutte sporingen av flyet og gi råd om hvordan han kan gjøre flyet sitt vanskeligere å spore.

Sweeney takket nei til tilbudet, med den begrunnelse at pengesummen ikke stod i stil med arbeidsmengden som er lagt inn eller tilfredsstillelsen han får ut av påfunnet. Sweeney kom også med et tilbud til Musk hvor han foreslo en pengesum på 50.000 dollar, cirka 450.000 kroner, for å avslutte sporingen.

Andre sporingskontoer også sperret

Bakgrunnen for Musks «bestikkelsesforsøk» er at han mener sporing av privatflyet hans på generell basis utgjør en sikkerhetsrisiko, som han selv skrev i en Twitter-melding. Meldingen var et svar til en person som sa han ville slutte å rapportere Musks reiseplaner på Twitter og oppfordret andre til å gjøre det samme.

Elon Musk's Jet er for øvrig ikke den eneste av Sweeneys kontoer som nå er sperret. Den unge mannen begynte nemlig også å spore privatflyet til Meta-sjefen Mark Zuckerberg via Twitter-profilen Zucc Jet, som også er suspendert i skrivende stund.

Som Digi.no rapporterte, begynte Sweeney etter hvert å spore russiske milliardærer, nærmere bestemt fly og helikoptre som er eid av russiske oligarker, den rike russiske eliten. Denne kontoen, Russian Oligarch Jets, er også stengt på grunn av brudd på retningslinjer.

Det kan med andre ord se ut til at Twitters nye retningslinjer simpelthen ikke lenger tillater denne type aktivitet og at andre, tilsvarende kontoer trolig vil lide samme skjebne.