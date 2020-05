Microsoft-ansatt hacket: 500 gigabyte av selskapets Github-repoer kan være stjålet

En hacker skal ha stjålet 500 gigabyte med data lagret hos Microsoft-eide Github via en Microsoft-ansatts konto. Det skriver Bleepingcomputer.

Hackeren har selv tatt kontakt med det amerikanske nyhetsmediet, og hevder at vedkommende har tilgang til Microsofts private repositorier på Github.

Interessante funn

Ifølge dokumentasjonen hackeren har oversendt, skal personen ha tilgang til data til og med 28. mars.

Det amerikanske nyhetsmediet har gått igjennom en rekke av filene, og mener hackeren ikke har fått tilgang til noe av verdi for IT-giganten Microsoft. Likevel skal det ligge flere «interessante» prosjekter i dataene.

En Microsoft – ansatt mener dataene hackeren har overlevert til Bleepingcomputer er falske, da Github har en regel om at alle private repoer skal gjøres offentlige etter 30 dager.

Dette har senere blitt tilbakevist, og dataene skal være ekte, skriver Zdnet.

Falske data?

Microsoft kjøpte Github i juni 2018, og i starten mistet den populære siden et hav av brukere. På det verste var snakk om opptil 13.000 prosjekter eller repositorier i timen.

IT-giganten betalte 60 milliarder kroner for verdens største kodedelingsnettsted. Det privateide selskapet hadde ved oppkjøpet om lag 750 ansatte, og ble grunnlagt i San Francisco i 2008.

Etter en kapitalutvidelse i 2015 ble virksomheten verdsatt til rundt to milliarder dollar.

I april ble alle kjernefunksjoner i Github gratis, også for team med et ubegrenset antall deltakere.

Mye nytt

Med den nye prismodellen er det nå kun mer avanserte funksjoner og utvidet brukerstøtte som koster penger. All kjernefunksjonaliteten er gratis, og alle som vil kan opprette private repoer – med et ubegrenset antall bidragsytere per repo.

Microsoft har giret opp satsingen på kodedelingsnettsted i det siste, og kjøpte opp verdens største samling av Javascript-biblioteker i april for å legge det i Github.

Npm (Node Package Manager) ble opprinnelig laget som en database/register over åpen kildekode-programvare for Node.js, og er et mekka av Javascript-biblioteker, og en sentral del av arbeidsflyten til de fleste Javascript-utviklere, enten de jobber backend eller frontend.

Lagrer data på Svalbard

Biblioteket inneholder 1,3 milliarder pakker og har rundt 75 milliarder nedlastinger i måneden.

Github leker ikke butikk. Under GitHub Universe-konferansen i San Francisco i november i fjor fortalte GitHubs administrerende direktør, Nat Friedman, at selskapet skal bevare alle aktive repositoriene (repo) for framtiden ved å benytte den filmbaserte lagringsteknologien til norske Piql.

Filmruller med alle data plasseres sikkert i Arctic World Archive, som ligger i en nedlagt kullgruve på Svalbard.

Norsk teknologi

Over natten ble det norske selskapet verdenskjent.

Da vi snakket med utviklingssjef Ole Liabø i det norske selskapet i 2017 fortalte han at dataene lagres som et bilde av en slags høyoppløst QR-kode.

Ole Liabø viser fram skriveren, hvor dataene lagres som en 2D-strekkode i hver av rammene til filmen. Foto: Harald Brombach

En filmrull kan romme opptil 120 gigabyte med data, og den egenutviklede skriveren er lynrask.

– Det er mange som har forsøkt å bruke film som lagringsmedium, men de har manglet en skriver som er raskt nok til å være interessant. Det at vi allerede hadde den raske skriveteknologien, gjorde at vi fikk til dette, forklarte Liabø den gang.