Microsoft ser gjerne at australiere begynner å google med Bing

Det finnes en rekke konkurrenter til Googles søketjeneste, men ingen er i nærheten av å bli like mye brukt i det store flertallet av landene hvor tjenesten tilbys. Det at selskapet navn har blitt synonymt med det å søke på nettet, bare understreker Googles posisjon.

I januar ble det kjent at Google truer med å stenge søketjenesten i Australia dersom et nytt lovforslag vedtas. Forslaget går ut på at nettgiganter som Google og Facebook må inngå avtaler med australske mediehus og kringkastere om betaling for å dele innhold.

Google mener at det å måtte betale for å dele andres innhold ikke er i tråd med hvordan søkemotorer og weben fungerer. Google skal i dag ha 94 prosent av søkemarkedet i Australia.

Snakket med sjefen

Microsoft ser derimot ikke ut til å ha slike betenkeligheter. Selskapets toppsjef, Satya Nadella, skal nylig ha hatt en samtale med statsministeren i Australia, Scott Morrison, angående de foreslått reglene. Dette skriver Reuters.

Microsoft har i liten grad uttalt seg om innholdet i samtalen, utover å bekrefte at den har funnet sted. Morrison har vært litt mer åpen om hva som ble sagt.

– Jeg kan fortelle deg at Microsoft var temmelig selvsikre, da jeg snakket med Satya, sa Morrison til Reuters.

– Vi ønsker bare at reglene i den digitale verdenen er de samme som eksisterer i den virkelige, fysiske verdenen, la Morrison til.

Ifølge Reuters er det lite som tyder på at det er noe i australsk lovgivning som kan tvinge Google til å bli værende i Australia.

Også bevegelse i Europa

I begynnelsen av forrige tiår var det flere europeiske land som innførte krav om at Google skulle betale nettaviser for å vise små utdrag av nyhetene – typisk tittel, ingress, et bilde og første avsnitt av saken – i søkeresultatene og tjenesten Google News. Google reagerte på dette med litt forskjellig framgangsmåte i de ulike landene, men resultatet var stort sett at nyhetsutdragene fra de berørte avisene ikke lenger ble vist av Google, noe som førte til kraftige fall i nettavisenes trafikk.

Hopper vi fram til nåtiden igjen, er det en del som har endret seg. I januar inngikk Google faktisk en avtale med franske medier om betaling for å gjengi nyheter i sine søkeresultater. Det franske konkurransetilsynet har nemlig konkludert med at Google ikke kan droppe å vise nyhetstreff for å slippe å betale, da dette vil være til skade for mediene og innebære et misbruk av markedsmakt.