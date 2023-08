Nå blir Chromebook-maskinene mer Linux-aktige

Det Linux-baserte operativsystemet ChromeOS, som hovedsakelig benyttes i Chromebook-maskinene, har alltid vært tett integrert med Googles Chrome-nettleser. Det kan det nå bli slutt på, skal vi tro nye opplysninger.

Blant andre nettstedet Ars Technica rapporterer at det har dukket opp tegn på at Google planlegger å separere den integrerte Chrome-nettleseren fra Chrome OS.

«Lacros»

De nye endringene ble først rapportert av Kevin Tofel hos nettstedet About Chromebooks. Tofel oppdaget endringer i koden som indikerer at ChromeOS-versjon 116 kommer til å bruke en Linux-versjon av Chrome i stedet for den eksisterende, integrerte Chrome-utgaven.

Dermed kan man si at ChromeOS tilsynelatende tar et skritt i en mer Linux-aktig retning.

Google skal ha jobbet med prosjektet en stund, og gitt det navnet «Lacros», et akronym for «Linux And ChRome OS». Prosjektet omtales også i Googles egne Chromium-dokumenter, som kan leses på denne siden.

– På ChromeOS er systemgrensesnittet og nettleseren den samme binæren. Lacros separerer denne funksjonaliteten i to binærer, som heretter er kjent som ash-chrome (system-UI) og lacros-chrome (nettleser), skriver Google.

Ifølge selskapet betyr dette at nettleser og operativsystem kan oppdateres separat, og noe av hensikten med dette er å kunne oppdatere nettleseren raskere på Chromebook-maskiner, i stedet for å måtte vente på en full ChromeOS-oppdatering.

Ennå i beta

Google har ennå ikke kommet med noen offisielle kunngjøringer om saken, men om opplysningene stemmer vil brukere trolig se endringene ganske snart. Som Ars Technica peker på er ChromeOS-versjon 116 fremdeles i beta.

I dag er det slik at ChromeOS bruker Chrome-nettleseren som hovedgrensesnittet, og det er uvisst akkurat hvordan brukere vil oppleve de nye endringene når det gjelder ChromeOS-grensesnittet.

De nettskyrettede Chromebook-maskinene har opplevd stor vekst i etterspørselen de siste årene. Ifølge statistikken hos nettstedet Statista nådde Chromebook en topp på nesten 37 millioner maskiner sendt ut til forhandlere i 2021, mye på grunn av økningen i hjemmejobbing i forbindelse med Covid-pandemien.

Året etter, i 2022, hadde tallet imidlertid sunket til rundt 19 millioner, en ganske dramatisk nedgang som er på linje med den generelle nedgangen i PC-salget (krever abonnement) som kom i kjølvannet av pandemien.

Google har for øvrig også nedjustert salgsforventingene for inneværende år, fra 25 millioner ned til rundt 20 millioner, som nettstedet Digitimes rapporterte.