Vivaldi sier fullstendig nei til kryptovaluta

Vivaldi-sjef Jon von Tetzchner kunngjorde i forrige uke at Vivaldi-nettleseren ikke kommer til å gi støtte for kryptovaluta, slik flere av de andre alternative nettleserne – blant annet Brave og Opera – har kommet med de siste årene.

Kryptovaluta er omstridt, og flere virksomheter som tidligere har annonsert støtte for denne formen for betalingsmidler, har i ettertid skiftet mening.

Mozilla tar en pause

Sist ut var Mozilla, stiftelsen bak blant annet nettleseren Firefox, som fram til nylig akseptert donasjoner i ulike kryptovalutaer. Stiftelsen besluttet i forrige uke å ta en pause etter å ha mottatt kritikk, blant annet fra Jamie Zawinski, en av medgründerne i stiftelsen og også den som fant på Mozilla-navnet. Han er ikke lenger tilknyttet stiftelsen.

Hi, I'm sure that whoever runs this account has no idea who I am, but I founded @mozilla and I'm here to say fuck you and fuck this. Everyone involved in the project should be witheringly ashamed of this decision to partner with planet-incinerating Ponzi grifters. — j͕̠̦̪͕̓͛̊̾̄ͅw̧̧̳̪̘͊̋͗̾͢͠z̢̘̞͈̺̞̩̓̽̐̋͗̆̋̚͟͜ (@jwz) January 3, 2022

Det er som en reaksjon på dette at Mozilla har besluttet å revurdere hvilken innvirkning kryptovalutadonasjonene har på stiftelsens forpliktelser når det gjelder klimaendringene. I mellomtiden vil den ikke lenger ta imot donasjoner basert på kryptovaluta.

«Kryptofantasien»

Det er under disse omstendighetene at von Tetzchner nå lover at Vivaldi verken vil lage noen egen kryptovaluta eller tilby støtte for andre. Tvert imot mener han at hvis man ser bort fra hypen, er kryptovaluta ikke noe annet enn et pyramidespill, samtidig som det er en miljømessig katastrofe.

– Hele kryptofantasien er designet for å lokke deg inn i et system som er ekstremt ineffektivt, forbruker enorme mengder med energi, bruker store mengder maskinvare som ville ha gjort større nytte ved å bli brukt på noe annet, samt ofte resulterer i at en gjennomsnittlig person taper pengene de eventuelt har brukt på det, skriver von Tetzchner.

Blogginnlegget har fått en god del kommentarer, både positive og negative. Noen mener Vivaldi og von Tetzchner er på villspor med flere av påstandene, blant annet ved at alle valutaene skjæres over én kam.

Nesten en plikt

Vivaldi-sjefen har lest mange av kommentarene.

– Jeg har jo sett at det virker som at jo mer teknisk og kunnskapsrik en er, jo mindre begeistret er en for krypto. I hvert fall hvis jeg skal dømme på grunnlag av kommentarene vi har fått. Jeg tror vi som er tekniske har nesten en plikt å fortelle det vi ser, da hovedargumentet fra kryptofolket er at hvis en ikke liker krypto, så forstår en det ikke, skriver von Tetzchner i en kommentar til Digi.no.