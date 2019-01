Nå er dødsdatoen for Microsofts mobilplattform klar: – Bytt til iOS eller Android

Det har vært en kjent sak at Microsofts mobilsatsing aldri ble en suksess, og Windows 10 Mobile har ligget på dødsleiet en stund allerede. Som blant andre Ars Technica melder har plattformen nå fått den endelige «dødsdatoen».

På Microsofts støttesider kan man lese at selskapet vil avslutte all støtte for Windows 10 Mobile den 10. desember i år. Dette omfatter altså alle produkter basert på plattformen, inkludert Windows 10 Mobile Enterprise-enheter.

– Bytt til Android eller iOS

Avslutningen innebærer at plattformen ikke lenger vil motta noen sikkerhetsoppdateringer, fikser eller andre typer oppdateringer etter nevnte dato.

I sin oppdaterte FAQ-seksjon anbefaler Microsoft følgelig nå kunder å flytte over til Android- eller iOS-enheter, hvor Microsofts mobilapper selvsagt vil fortsette å bli støttet.

Den samme datoen gjelder altså også for bedriftskunder, og Microsoft skriver at de jobber med mange bedriftskunder for å sikre en vellykket migrasjon til en annen plattform innen avslutningsdatoen.

Markedsandel på 0,1 prosent

Windows 10 Mobile ble lansert i 2015 som oppfølgeren til Windows Phone-plattformen, et par år etter at Microsoft kjøpte Nokias mobilavdeling – et oppkjøp som utløste det tidenes største underskudd i Microsoft, med titusener av oppsagte medarbeidere som resultat.

Siden den gang har det i grunnen bare gått én vei med plattformen, og markedsandelen har aldri vært i nærheten av å skremme konkurrentene.

Ifølge nettstedet NetMarketShare hadde Microsofts mobilplattform en markedsandel på 0,1 prosent i desember. Android og iOS lå til sammenligning på henholdsvis 70 og 28,5 prosent.

At Windows 10 Mobile var på dødens rand ble uoffisielt bekreftet allerede i 2017, da Microsoft opplyste at de ikke lenger fokuserer på verken nye funksjoner eller på ny maskinvare til plattformen.

