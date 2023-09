Mobilprodusenter forsøker med vekslende hell å få publikum interesserte i mobiler med brettbare skjermer, men at også PC-produsentene har begynt å kaste seg på karusellen er kanskje mindre kjent. Nå har den sørkoreanske giganten LG vist frem et nytt produkt i dette ennå smale segmentet, melder blant andre The Verge.

LG Gram Fold er navnet på en bærbar PC som kan «brettes» på midten på en slik måte at produktet enten kan brukes som et relativt stort nettbrett, en laptop, eller en PC.

17-tommers OLED

I utbrettet tilstand har produktet en 17 tommer stor OLED-berøringsskjerm, og i sammenlukket tilstand snakker vi om en bærbar PC med en skjermstørrelse på 12 tommer – altså en relativt liten en.

I laptop-modus er skjermen foldet sammen og festet til et Bluetooth-tastatur. Men, siden skjermen altså er bøyelig kan man også benytte et virtuelt tastatur på den nedre delen av berøringsskjermen, og simpelthen vippe opp den øvre delen som da brukes som skjerm.

Maskinen kan også brukes som en «vanlig» PC med 17-tommers skjerm og separat tastatur. Foto: LG

En tredje måte å bruke produktet på er å koble til et tastatur og bruke det som en PC med en 17-tommers skjerm. I utfoldet tilstand har skjermen en oppløsning på 2560 x 1920 piksler. Produktet har også en bokmodus som er beregnet på å holde det som en bok med skjermene i vertikalt format.

LG Gram Fold skal selges i Sør-Korea i begynnelsen av neste måned til en pris på 4,99 millioner won, som tilsvarer rett i overkant av 40.000 kroner. Det dreier seg med andre ord ikke om et spesielt billig produkt. Det er ennå uvisst når PC-en, eller hva man skal kalle produktet, blir lansert utenfor Sør-Korea, og til hvilken pris.

Har startet masseproduksjon

I en separat pressemelding opplyser LG at de nå har begynt masseproduksjon av skjermen som PC-en kommer med, altså 17-tommers, bøyelige skjermer til bærbare PC-er – i det selskapet kaller en ekspansjon inn i IT-industrien.

LG skriver at skjermene benytter et «spesialisert» materiale som minimerer problemet med markerte «bretter» der hvor skjermen bøyes. Dette skal ifølge produsenten gi skjermen et sømløst preg og høy bildekvalitet over hele skjermflaten. Krumningsradiusen er på 3 millimeter, som skal gi produktet et tett og slankt design i sammenfoldet modus.

De bøyelige PC-ene er enn så lenge et tynt befolket segment i teknologilandskapet, men det finnes et knippe andre aktører som også har dristet seg til å lodde stemningen. Den kinesiske PC-giganten Lenovo har tidligere lansert en lignende maskin under modellbetegnelsen Thinkpad X1 Fold, og på fjorårets CES-messe avduket Asus sin Zenbook 17 Fold i den samme produktkategorien.