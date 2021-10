Nå kommer Windows 11. Mange er ikke forberedt

Windows 11 lanseres denne uken, tirsdag den 5. oktober. Sett fra et brukerståsted er det ikke voldsomt mye nytt i Windows 11, og den nye versjonen kunne nok like gjerne ha vært en halvårsoppdatering til Windows 10, hadde det ikke vært for de nye maskinvarekravene som nå blir innført.

Windows 11 kan for eksempel ikke kjøres på enheter uten en relativt ny CPU. I tillegg må sikkerhetsbrikken TPM 2.0 være tilgjengelig og aktivert i systemet. Dette er det mange PC-er som mangler.

Det kan være mulig å omgå disse kravene under installasjonen av operativsystemet, men Microsoft advarer om at dette kan medføre mer ustabilitet, samt bortfall av muligheten til å installere oppdateringer gjennom Windows Update.

60 prosent av PC-ene strekker ikke til

Dette betyr at mange vil måtte kjøpe seg ny PC før de kan ta i bruk Windows 11. En undersøkelse gjort av selskapet Lansweeper, basert på data om millioner av Windows-enheter hos rundt 60.000 virksomheter, tyder på at ikke mer enn 40 prosent av PC-ene i disse virksomhetene kan oppgraderes til Windows 11.

Den vanligste mangelen er tilstrekkelig ny CPU – 55,6 prosent av PC-ene mangler dette. 19,3 prosent av PC-ene mangler helt TPM-brikke, mens ytterligere 28,2 prosent har en brikke som enten ikke er kompatibel eller aktivert.

I tillegg til dette, har rundt ni prosent av PC-ene så lite minne (RAM) at de ikke kan oppgraderes. Minimumskravet er fire gigabyte.

Servere og VM-er

Lansweeper har også vurdert eksisterende fysiske servere og virtuelle PC-er og servere mot de nye kravene.

Windows Server 2022, som ble allment tilgjengelig i september, har ikke de samme kravene til CPU og TPM 2.0, men dersom det kommer en versjon av Windows Server med slike krav, kan det bare kjøres på noen få prosent av dagens fysiske servere.

Tallene er enda mye lavere for virtuelle systemer, men dette skyldes til en viss grad forhold som kan endres i programvaren, inkludert å øke den tildelte minne og å legge til støtte for vertssystemets TPM 2.0-brikke.

Mange virksomheter er forsiktige med å bytte ut systemer som fungerer i dag, og det er heller ingen hast med å oppgradere systemene til Windows 11. Windows 10 kommer til å bli støttet av Microsoft i flere år ennå, fram til 14. oktober 2025. Etter det er det slutt på blant annet sikkerhetsoppdateringene.

De aller fleste virksomheter vil ha lagt planer for migrering i god tid før dette.

Få Windows-brukere har fått med seg nyheten

Ifølge en undersøkelse gjort av Savings.com blant 1042 amerikanske Windows-brukere i september, er kjennskapen til Windows 11 temmelig liten.

Bare 38 prosent av de intervjuede Windows-brukerne oppga at de fra før kjente til at det skulle komme en ny, stor Windows-utgave. Kjennskapet var dårligst blant brukerne mellom 18 og 24, og høyest blant dem over 55 år.

Det er kanskje ikke så rart. Da Windows 95 ble lansert for drøy 26 år siden, var lanseringen en internasjonal begivenhet. Blant annet var det lanseringsfester i både Olavshallen i Trondheim og i Oslo Spektrum med tusenvis av gjester (for abonnenter).

Slik blir det ikke på tirsdag. Det blir sikkert en og annen fest internt i Microsoft, men operativsystemlanseringer er ikke lenger like viktige begivenheter som de var. I tillegg legger nok fortsatt covid-19 en demper på det hele.

For øvrig oppga to av tre at de ikke vet om PC-en deres har maskinvaren som skal til, og bare 41 prosent er sikre på at de kommer til å takke ja når tilbudet om nedlasting og installasjon av Windows 11 faktisk kommer. Dette vil skje gradvis over en periode som strekker seg helt fram til sommeren 2022.

De største forventningene

Savings.com spurte også Windows-brukerne om hvilken Windows 11-nyhet de har størst forventninger til. 38 prosent av de spurte har ingen formening, mens 14 prosent oppgir muligheten til å kjøre Android-apper på PC-en.

13 prosent ser fram til designendringene, antagelig inkludert den sentrerte startknappen og oppgavelinjen, mens like mange oppgir den forbedrede spillfunksjonaliteten som en mulig favoritt.

11 prosent oppgir forbedret sikkerhet som det de har størst forbedringer til.