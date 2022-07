Nå skal Europa ta opp konkurransen med Starlink for alvor

Globale, satellittbaserte internettløsninger er ennå et gryende felt hvor SpaceX' Starlink-konsept har oppnådd en sterk posisjon, men konkurrentene har også begynt å trappe opp innsatsen. Nå er en europeisk storsatsing underveis, melder blant andre Engadget.

De to europeiske satellittselskapene OneWeb og Eutelsat har i en felles pressemelding kunngjort at de skal slå seg sammen for å få fart på utbyggingen av sitt eget alternativ til Starlink.

Venter kjempevekst i markedet

Det nye samarbeidet innebærer at Eutelsat sine 36 GEO-satellitter (geostasjonær bane) vil kombineres med OneWeb sin flåte på 648 LEO-satellitter, eller lavbanesatellitter.

– Eutelsat og OneWeb retter seg mot de betydelige mulighetene som ligger i nettforbindelses-markedet, som drives av det voksende behovet for pålitelig og kontinuerlig forbindelse i både B2B- (business-to-business) og B2C-segmentet (business-to-consumer). Disse markedene er ventet å henholdsvis tredoble- og femdoble seg det neste tiåret, heter det i pressemeldingen.

Det skal allerede foreligge et veikart for utviklingen av en GEO/LEO-tjeneste. Denne omfatter en felles plattform, hybridterminaler og en «one stop»-løsning for forbrukere som skal sørge for en sømløs brukeropplevelse – i selskapenes egne ord.

Hybriden av LEO- og GEO-satellitter skal legge til rette for det selskapene kaller en «premiumtjeneste», og løsningen skal også gjøre det mulig å fylle ordrene på en bedre måte. Starlink hadde i en periode problemer med å fylle restordrene sine.

Retter seg mot den arktiske regionen

De tekniske detaljene rundt hva vi kan vente oss av OneWeb og Eutelsat sin satsing foreligger dessverre ennå ikke.

Britiske OneWeb, som Digi.no har omtalt ved flere tidligere anledninger, har som mål å sende opp sine 648 satellitter innen utgangen av inneværende år. Selskapet har tidligere uttalt at planen på sikt imidlertid er å sende opp til sammen 1980 satellitter.

Det som gjør OneWeb interessant for Norge er at selskapet spesifikt ønsker å tilby tjenester i den arktiske regionen, noe selskapet kunngjorde at de hadde oppnådd i mai i fjor. OneWeb har flere basestasjoner utplassert på Svalbard som blant annet brukes av det amerikanske luftforsvaret.

Selskapet har tidligere demonstrert hastigheter på mer enn 400 megabit per sekund og forsinkelse på i gjennomsnitt 32 millisekunder.

I et tidligere utgitt informasjonshefte heter det at Oneweb-konstellasjonen vil legge til rette for brukerterminaler som er i stand til å tilby 3G-, LTE-, 5G- og WiFi-dekning i hele verden straks det er på plass.