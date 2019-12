Nå skal Intel trappe opp satsingen på 5G-teknologi i PC-er

Som digi.no rapporterte tidligere i år har prosessorgiganten Intel bestemt seg for å droppe 5G-modemer til mobiltelefoner, men det betyr på ingen måte at de har gitt opp 5G-satsingen.

Nå melder Intel i en pressemelding at de har inngått et nytt samarbeid som skal få fart på 5G-teknologien i PC-er. Det nye samarbeidet er inngått med den taiwanske brikkegiganten MediaTek, som er mest kjent for de ARM-baserte Helio-brikkene til mobiltelefoner.

Samarbeidet omfatter utvikling, sertifisering og støtte for 5G-modemløsninger for den neste generasjonen PC-er.

Bringer sammen ekspertise

I den første fasen av det nye partnerskapet skal Intel definere en 5G-spesifikasjon som er beregnet på nøkkelsegmenter innen bærbare PC-er, mens MediaTek på sin side vil være ansvarlig for utviklingen og produksjonen av 5G-modemet.

– 5G står klar til å ta datateknologien til et nytt nivå som vil endre måten vi forholder oss til verden på. Dette partnerskapet med MediaTek bringer sammen industriledere med dyp ekspertise innen ingeniørvitenskap, systemintegrasjon og forbindelsesteknologi for å levere 5G-opplevelser til den neste generasjonen av verdens beste PC-er, sier Intel i pressemeldingen.

De første PC-produktene som vil få Intels og MediaTeks 5G-teknologi bygget inn skal etter planen komme på markedet tidlig i 2021, og det er de to PC-gigantene Dell og HP som er ventet å være først ute.

Rask 5G-utbygging

Etter at Intel trakk seg ut av 5G-modemer for mobiltelefoner kom det frem at Apple hadde kjøpt mesteparten av selskapets modemavdeling, og i den forbindelse gjorde Intel det klart at dette ville medføre en økt 5G-satsing på andre områder.

– Vi ser frem til å satse for fullt på 5G der hvor det best passer behovene til vår globale kundebase, inkludert nettverksoperatører, produsenter av telekommunikasjonsutstyr og nettskytilbydere, sa Intel-sjef Bob Swan den gang.

Utnyttelse av 5G-teknologien i forbrukerprodukter avhenger selvsagt av utbyggingen av 5G-nettene, men på dette feltet gjøres det relativt raske fremskritt, også i Norge. Digi.no rapporterte i oktober at Telia har forpliktet seg til å bygge ut nasjonal 5G-dekning i løpet av 2023, og Telenor har allerede åpnet sitt første 5G-nett i Norge (Ekstra-artikkel).