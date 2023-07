Nå skal Microsoft ta betalt for den nye KI-medhjelperen i Office-appene

Microsoft investerte store summer i OpenAI-teknologien som blant annet ligger bak ChatGPT-tjenesten, og som et resultat av satsingen har selskapet begynt å bake kunstig intelligens-teknologien inn i flere av produktene sine.

I den forbindelse kunngjorde Microsoft en nyhet kalt «Copilot» til Microsoft 365-plattformen, som gir Office-appene en real KI-innsprøytning. Microsoft 365 Copilot har vært inne i en testfase en stund, og nå har Microsoft kunngjort flere nyheter om satsingen – inkludert prissetting.

30 dollar per måned

Bedriftsutgaven av Microsoft 365 Copilot vil få en månedlig pris på 30 dollar per bruker for kunder av abonnementsalternativene Microsoft 365 E3, E5, Business Standard og Business Premium. Det tilsvarer omtrent 300 norske kroner.

Microsoft 365 Copilot er ennå inne i en testfase hos et knippe kunder, og selskapet lover å dele flere detaljer etter hvert som tjenesten blir bredere tilgjengelig. Akkurat hva den norske prisen blir, er derfor i skrivende stund uvisst.

Selskapet sier de har fått mange positive tilbakemeldinger fra bedriftskunder, som opplyser at Copilot-funksjonaliteten bidrar til å løfte produktiviteten betraktelig.

Microsoft 365 Copilot fungerer ved at brukeren gir kommandoer til KI-hjelperen, men i stedet for knapper og ikoner baserer løsningen seg på naturlig språk og kommandoer som kan brukes til blant annet å skrive, redigere og oppsummere tekst for brukeren.

Den kan også omskrive, legge til informasjon og utføre flere andre typer oppgaver, inkludert endre aspekter ved teksten som ikke nødvendigvis er tekniske feil – slik som stil og tone.

I Word-appen kan brukeren for eksempel gi kommandoer av typen «gjør det tredje avsnittet mer konsist», eller «endre tonen i dokumentet til en mer uformell stil». Ved hjelp av slike korte kommandoer kan ChatGPT-teknologien både skrive, redigere og oppsummere tekster for brukeren.

Bing Chat lanseres i bedriftsversjon

I Excel kan Copilot bistå i å analysere og utforske dataene og la brukeren stille spørsmål om dataene med naturlig språk, i stedet for kun gjennom formler. Medhjelperen kan her brukes til å avdekke korrelasjoner i dataene, foreslå nye formler, generere modeller basert på spørsmålene dine og mer.

I Powerpoint kan Copilot benyttes til blant annet å konvertere eksisterende, skrevne dokumenter til komplette presentasjoner med notater, eller generere en ny presentasjon med enkle kommandoer. Man kan også bruke naturlig språk til å justere layout, omformatere tekst og andre oppgaver.

Microsoft kunngjorde for øvrig også en annen nyhet. Bing Chat, den nye ChatGPT-lignende funksjonaliteten som nå er bygget inn i selskapets søkemotor, skal nemlig lanseres i en bedriftsversjon – Bing Chat Enterprise.

Bing Chat Enterprise skal rulles ut til Microsoft 365 E3, E5, Business Standard og Business Premium i en testversjon uten ekstra kostnader. I fremtiden vil imidlertid tjenesten tilbys separat til en pris på 5 dollar per bruker per måned, sier Microsoft.