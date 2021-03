Nå skal SpaceX koble kjøretøy til sitt verdensomspennende satellitt-internett

SpaceX' og Elon Musks ambisiøse Starlink-prosjekt, som går ut på å servere internettilgang til alle verdenshjørner ved hjelp av satellitter, har allerede kommet langt i sin tidlige etableringsfase. Nå viser det seg at man har flere store planer på gang for Starlink.

Nyhetskanalen CNBC rapporterer at SpaceX ønsker å ta et steg videre fra å tilby Starlink til husholdninger via stasjonære basestasjoner, ved å inkludere kjøretøy.

Sendte inn søknad

Romfartsselskapet sendte nylig inn en søknad til Federal Communications Commission (FCC) hvor de ber om tillatelse til å levere noe de kaller ESIM-stasjoner (Earth Station In Motion), som ledd i sin Starlink-satsing.

ESIM er en form for bakkestasjoner som ligner på de SpaceX allerede tilbyr til kunder, men som er designet spesifikt for kjøretøy i bevegelse.

– SpaceX Service' ESIM-terminaler er elektronisk identiske med de tidligere autoriserte forbrukerterminalene, men har fester som gjør at de kan installeres på kjøretøy, fartøy og luftfartøy, skriver SpaceX i søknaden. Terminalene skal installeres av «kvalifiserte installatører».

Selskapet peker på at den globale etterspørselen etter nettilgang med høy kapasitet er større enn noensinne, og at den nye søknaden er det neste logiske skrittet for å møte behovet.

– I tillegg interagerer forbrukere med bredbåndsplattformer på stadig flere ulike måter. Brukere er ikke lenger villige til å gå glipp av forbindelse mens de er på farten, enten man kjører en lastebil på tvers av landet, fører et lasteskip fra Europa til USA, eller reiser innenlands eller utenlands med fly, heter det i søknadsdokumentet.

Ikke vanlige personbiler i første omgang

Løsningen er i utgangspunktet tiltenkt større kjøretøy og farkoster, og ikke vanlige personbiler i første omgang, noe Elon Musk selv gjorde klart etter at nyheten om det nye søknaden ble kjent.

– Vi kobler ikke Tesla-biler til Starlink, siden våre terminaler er altfor store. Dette er for fly, skip, store lastebiler og campingbiler, svarte Musk i en Twitter-melding. Sistnevnte kategori hører imidlertid inn under forbrukerrettede kjøretøy, så det kan se ut som om vanlige forbrukere også kan få glede av de nye terminalene.

Det er heller ikke utenkelig at det kan komme mer kompakte terminaler tilpasset mindre personbiler etter hvert, men dette er altså ennå ikke bekreftet.

Akkurat når vi eventuelt kan forvente å se ESIM-stasjonene på markedet er høyst uvisst ennå, men SpaceX er ikke kjent for å kaste bort tid i utbyggingen av det satellittbaserte nettet.

Nylig ble Starlink lagt ut for forhåndsbestilling, også for nordmenn, og prisen ligger på 499 dollar for startpakken som består av en wifi-ruter, en brukerterminal som brukes til å koble seg på satellittnettverket, og et tilhørende stativ.

Som digi.no meldte tidligere er de første betatesterne meget fornøyde med Starlink-konseptet så langt. Noen brukere dokumenterte blant annet nedhastigheter på rundt 170 Mbit per sekund.