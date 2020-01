Nå skal USA begrense eksporten av AI-teknologi

Nyhetsbyrået Reuters melder nå at USA har innført restriksjoner på eksporten av AI-relatert teknologi til andre land, av frykt for at slike teknologier skal havne i hendene på rivaliserende stormakter – deriblant Kina.

De nye reglene trer i kraft den 6. januar og innebærer blant annet at selskaper som eksporterer visse typer programvare fra USA må søke om lisens for å sende produktene ut av landet. USAs nærmeste naboland Canada er unntatt fra lisenskravet.

Ny lov

Reglene er det første skrittet i et større initiativ fra myndighetenes side for å øke kontrollen over eksporten av sensitiv teknologi, i form av en ny lov vedtatt i 2018 ved navn ECRA (Export Control Reform Act).

Denne loven pålegger myndighetene å undersøke hvordan man begrense eksporten av gryende teknologier som er «essensielle» for den nasjonale sikkerheten i landet.

I dokumentet som beskriver de nye reglene kommer det frem at det i første omgang er bildeprogramvare knyttet til geografiske data som rammes av de nye eksportrestriksjonene.

Maskinlæringsprogrammer

Programvaren som beskrives brukes til å trene opp nevrale nettverk til å automatisere analyseringen av data, og inneholder grafiske grensesnitt som setter brukeren i stand til å identifisere objekter fra de geografiske dataene.

De nye restriksjonene er med andre relativt smale i denne omgang, men landet vurderer å få internasjonale aktører også med på laget.

USA har som kjent allerede innført restriksjoner på eksport av teknologi tidligere, da Trump-administrasjonen innførte forbud på salg av teknologi til kinesiske Huawei. Landet forsøkte da også å overtale andre, allierte land til å droppe teknologi fra Huawei.