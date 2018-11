– USA ber sine allierte om å droppe teknologi fra Huawei

Huawei har en kontroversiell status blant flere vestlige land med bakgrunn i mistanker om at selskapet samarbeider med kinesiske myndigheter om å bruke teknologien deres til spionasje.

Som et resultat har Huawei-teknologi blitt svartelistet av flere land, og nå ser det ut til at den største Huawei-kritikeren USA øver et visst press mot andre om å gjøre det samme. Det melder Wall Street Journal (via The Verge).

Avisen har vært i kontakt med flere kilder som hevder at amerikanske myndigheter forsøker å overtale sine allierte til å slutte å bruke utstyr som er laget av Huawei.

Bruker økonomiske insentiver

Det er blant annet representanter for myndighetene i Tyskland, Japan og Italia som skal være i dialog med USA om bannlysing av Huawei-teknologi, og økonomiske insentiver skal være blant virkemidlene USA har tatt i bruk, ifølge kildene. Hvorvidt Norge er omfattet er uvisst.

I et svar på rapporten hos Wall Street Journal uttrykte Huawei både overraskelse og bekymring, og selskapet stiller seg kritisk til at statlige myndigheter på denne måten går utenfor sin egen jurisdiksjon.

Kritikken mot kinesiske teknologiselskaper har pågått en stund. I april meldte digi.no at USA og Storbritannia har forbudt ZTE å kjøpe komponenter fra de to landene i sju år, og som blant andre The Verge meldte har Trump-administrasjonen i USA bannlyst all offentlig bruk av teknologi fra både Huawei og ZTE.

Får store kontrakter i Norge

I august meldte digi.no at også Australia har bannlyst teknologi fra Huawei og ZTE, med bakgrunn i at at myndighetene mistenker at teknologien fra selskapene kan bære med seg risiko for spionasje og hacking utført på vegne av kinesiske myndigheter.

Også her til lands har myndigheter vært kritiske til de kinesiske aktørene. Allerede i 2014 meldte digi.no at PST har advart mot Huawei på grunn av manglende sikkerhetssamarbeid med Kina, men så sent som i august i år skrev vi at Huawei fremdeles får store kontrakter i Norge.

Myndighetene her til lands har imidlertid åpnet for tiltak mot aktuelle utenlandske aktører.

– Departementet vil vurdere flere mulige tiltak for å sikre norske mobilnett. I dette vil også vurderinger knyttet til utstyr i norske telenett fra land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med inngå, sa Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til VG tidligere i år.

Les også: Apples nye iPad mot Samsung og Huawei. Vi har sjekket hvilket nettbrett du bør velge »