Den store PC- og utstyrsprodusenten HP har fått mye pepper på grunn av en kontroversiell funksjon kalt «Dynamic security» – som er ment å gjøre det vanskelig for brukere å benytte blekkpatroner fra andre produsenter i HPs egne skrivere. Nå er vi i gang igjen.

Ars Technica er blant dem som melder at et stort antall brukere nå klager over at HP plutselig har blokkert tredjepartspatroner fullstendig.

Ny fastvareoppdatering til besvær

– HP har oppdatert skriverne sine til direkte å bannlyse blekk som ikke er fra HP. De viser ikke lenger «kan ikke garantere kvalitet»-meldingen, men avbryter i stedet skrivingen fullstendig inntil man setter inn en HP-patron, heter det i åpningsinnlegget i en lang tråd på Reddit.

Brukeren som skrev innlegget, opplyser at han kontaktet HP og fikk til svar at blokkeringen er et resultat av den seneste fastvareoppdateringen til alle selskapets skrivere.

Også på Twitter og på HPs eget brukerforum finnes det tråder hvor folk klager over at blekkpatronene deres ikke lenger fungerer med HP-skriveren deres.

– Skriveren nekter å skrive med en patron som ikke er fra HP. Jeg nekter å tro at det er lovlig av dere å gjøre dette, og jeg antar at dette er en feil. Hvordan deaktiverer jeg denne funksjonen for å fortsette å bruke andre patroner? skriver en bruker på HPs forum.

Utrullingen av «Dynamic security»-funksjonen har utviklet seg å bli noe uoversiktlig, og akkurat hvordan brukere merker implementeringen av funksjonen, avhenger delvis av den spesifikke skrivermodellen.

Det var i 2016 at det først kom rapporter om at tusener av HP-skrivere verden over plutselig sluttet å godta blekk fra tredjeparter etter en fastvareoppdatering. Den gang bekreftet HP blokkeringen, i alle fall i visse tilfeller, mens HP Norge opplyste overfor Digi.no at de ikke var kjent med problemstillingen for norske kunder.

Mye kritikk

Like etterpå, etter klager fra kunder, kom HP med en ny fastvareoppdatering som ifølge selskapet selv ville koble ut «dynamic security»-funksjonen for kunder som opplevde problemer. Selskapet sa da at blokkeringen kun omfatter patroner som ikke er testet og som inneholder «ulovlig klonede» HP-sikkerhetsbrikker.

Alle tredjeparts blekkpatroner som er utstyrt med originale HP-sikkerhetsbrikker, ville fortsette å fungere, hevdet HP, som gjorde det klart at de aktet å fortsette å bruke funksjonen i tiden fremover.

Med de nye klagene som har dukket opp den siste tiden, kan det se ut til at funksjonen har blitt ytterligere utvidet til flere skrivermodeller, og at blokkeringen ikke lenger er mulig å omgå.

Selv om HPs praksis er lovlig, har den høstet mye kritikk, blant annet på grunn av mangelfull kommunikasjon overfor kunder – noe HP også delvis har innrømmet.

Som Digi skrev i fjor, har den den europeiske forbrukerorganisasjonen Euroconsumers inngått et forlik med HP i forbindelse med Dynamic Security-løsningen. Forliket innebar at selskapet etablerte et fond som skal brukes til å kompensere europeiske kunder i et knippe land som mener de har lidd tap som følge av at de ikke var tilstrekkelig informert om funksjonen.