Ny rapport: Akson-konsulenter er ikke inhabile

Advokatfirmaet Kluge AS har i en rapport konkludert med at konsulentene som er leid inn i forbindelse med e-helseprosjektet Akson, ikke er inhabile.

Det skriver Dagens Medisin.

Helse- og omsorgsdepartementet ba om flere svar og utfyllende opplysninger om Direktoratet for e-helses bruk av konsulenter fra selskapet PwC i forbindelse med utviklingen av Akson, som skal bli et felles journalsystem for kommunehelsetjenesten. I august leverte direktoratet en rapport der de selv hadde kommet fram til at konsulentbruken ikke var i strid med regelverket.

– Aktiviteten fra innleide ressurser i prosjektet høsten 2018 var godt fundert i konsulentavtalen som gjaldt på dette tidspunktet, heter det i rapporten.

Dette er Akson

Helse-Norges største IT-prosjekt noensinne skal koste over 22 milliarder kroner og ta over 18 år å fullføre.

«Akson skal sørge for at de ulike delene av Helse-Norge snakker bedre sammen», er Direktoratet for e-helses beskrivelse.

I dag har de forskjellige delene av helsevesenet mange forskjellige elektroniske løsninger. Fastlegen som finner ut at du trenger en operasjon registrerer helseopplysningene i ett system, mens sykehuset som utfører operasjonen registrerer opplysninger i et annet.

Så må du kanskje til fysioterapeut for rehabilitering etterpå, og der registrerer de fremgangen din i et tredje system. Og ingen av de tre systemene snakker med hverandre. I tillegg er gjerne systemene noen helt andre hvis du flytter til en ny kommune.

Dette er ikke bare upraktisk, men kan også være farlig. Det innebærer at du som pasient hele tiden må sørge for å gi de rette, viktige opplysningene til det rette helsepersonellet.

En fastlege som har behandlet deg gjennom flere år kan sitte med mange opplysninger om deg som du ikke husker på eller tenker at er viktig når du senere er på sykehuset for behandling – men som kan være avgjørende at sykehuspersonellet kjenner til.

Hensikten med Akson er altså å løse disse problemene. Det skal være en felles journalløsning for kommunenes helsepersonell, som legevakt, fastleger, hjemmetjenesten og helsestasjon, og denne kommunale journalløsningen skal kunne snakke med andre digitale løsninger i hele Helse-Norge.

Kritikk

Prosjektet har imidlertid måttet tåle mye kritikk. Ikke bare er prislappen stor, men mange norske kommuner har signalisert at de ikke er interessert i å være med. Blant disse er flere av de største kommunene.

Direktoratet for e-hese har også fått kritikk for bruken av konsulenter som kan ha vært inhabile. Disse anklagene avvises nå med rapporten fra advokatfirmaet.

(©NTB)