Slik skal Huawei komme seg rundt USAs svartelisting

Den kinesiske mobilprodusenten Huawei var på god vei mot toppen på mobilmarkedet, men fikk seg en meget kraftig bulk i siden etter at USA innførte tøffe restriksjoner mot selskapet. Nå ser det ut til at selskapet har en plan for å omgå sanksjonene og komme seg på beina igjen.

Bloomberg har vært i kontakt med kilder som hevder at Huawei planlegger å lisensiere mobildesignet sitt til andre parter i stedet for å produsere mobilene sine selv.

Kinesiske selskaper

Siden tredjepartene ikke er rammet av de amerikanske restriksjonene, vil disse kunne anskaffe komponenter som Huawei nå er forhindret i å skaffe seg, samtidig som det fremdeles er Huawei som står bak designet.

Opplysningene stammer fra personer som skal ha kjennskap til saken, men har altså ikke blitt offisielt bekreftet av Huawei.

En av tredjepartsaktørene som mobilprodusenten vurderer, er en avdeling under det statlige kinesiske selskapet China Postal and Telecommunications Appliances Co. (PTAC), som allerede i dag selger mobiler under Huawei-merket.

En annen aktør er kinesiske TD Tech, som ifølge Bloombergs kilder skal selge Huawei-designede mobiler under eget merkenavn dersom planene blir realisert. Forhandlingene skal fremdeles pågå, og det er ennå uvisst akkurat hva som blir utfallet av de vordende partnerskapene.

Huawei begynte å slite tungt etter at USAs daværende president Donald Trump avgjorde at selskapet utgjør en sikkerhetstrussel på grunn av sine angivelige bindinger til kinesiske myndigheter og erklærte produktene deres uønsket i USA. Mobilprodusenten ble blant annet anklaget for å stjele handelshemmeligheter og for å true internasjonal nettsikkerhet.

Hard linje også fra Biden

Trump-administrasjonen sørget også for å utelukke Huawei fra utbyggingen av 5G-nettverket i USA, og han forsøkte å presse flest mulig land til å gjøre det samme. Huawei har selv hele tiden avvist beskyldningene.

I fjor ble sanksjonene mot Huawei trappet opp for å hindre den kinesiske giganten i å få tak i mikrobrikker og annen teknologi. De nye sanksjonene rettet seg mot 38 av Huaweis samarbeidspartnere rundt omkring i verden, som USA mente Huawei har brukt for å omgå sanksjonene.

Hvordan USA vil stille seg til de eventuelle lisensieringsplanene til Huawei, er uvisst. Landet har som kjent nå en ny president, men også Joe Biden har signalisert en hard linje mot det kinesiske selskapet. Som blant andre BBC rapporterte, signerte Biden nettopp en lov som forhindrer utstyr fra blant andre Huawei og ZTE i å bli brukt i amerikanske telekomnett.

På høyden var Huawei nummer to i global markedsandel på mobilmarkedet, men salget sviktet kraftig etter at effektene av sanksjonene begynte å gjøre seg gjeldende. I senere tid har Huawei blitt skjøvet helt ut av topplisten blant mobilprodusentene, mens den andre kinesiske aktøren Xiaomi nå har overtatt andreplassen.