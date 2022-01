Opera slipper ny nettleser – den setter krypto i høysetet

På sin offisielle blogg har Opera nå kunngjort at de har lansert en helt ny nettleser – Crypto Browser Project. Som navnet antyder, har Opera med sin nye nettleser kastet seg på krypto-karusellen for alvor.

Crypto Browser Project er tilgjengelig nå i en åpen betautgave til både Windows-, Mac- og Android-plattformene. Selskapet sier at en iOS-versjon også er underveis, men det er uvisst når denne ankommer.

Satser for fullt på Web3

Den nye nettleseren er først og fremst ment å få fart på Web3-satsingen. Web3 er et begrep som brukes om visjonen for den neste iterasjonen av World Wide Web, hvor blokkjede-basert desentralisering står i fokus.

Opera har allerede gjort noen fremstøt på denne fronten, da de i 2018 bygget inn grunnleggende Web3-støtte – samt en egen kryptolommebok – i Android-versjonen av sin vanlige nettleser, som Digi.no tidligere har skrevet om.

Crypto Browser Project skal imidlertid ta et nytt stormskritt i denne retningen, med et mer helhetlig fokus på krypto-fremtiden. Selskapet selv omtaler den som en «dedikert Web3-nettleser» som skal bidra til å gjøre det ennå litt diffuse Web3-konseptet til virkelighet – og ikke lenger bare en idé.

– Altfor få av nettleserne i dag har blitt bygget med den intensjonen å sette Web3 i sentrum og gjøre blokkjede-teknologier forståelige og enkle å bruke. Med Crypto Browser Project har vi satt oss som mål å endre dette, og vi inviterer blokkjede-samfunnet til å bli med oss på oppdraget, skriver Opera.

Desentraliserte applikasjoner

Når det gjelder den konkrete funksjonaliteten til den nye nettleseren, kan Opera opplyse at den blant annet er designet spesifikt for å fungere med såkalte «dapper», altså desentraliserte applikasjoner som kjører på blokkjedesystemer. Dette er også noe Opera har leflet med tidligere.

Nettleseren har også innebygget «non-custodial»-lommebok, altså en kryptolommebok hvor brukeren selv eier og kontrollerer de private nøklene til midlene. Lommeboken kan også brukes til å logge inn i distribuerte applikasjoner uten behov for å installere tillegg.

Man kan naturlig nok også bruke andre lommebøker om man ønsker, og i den forbindelse har Opera bygget inn et eget verktøy som skal gjøre valg av kryptolommebok til en enklere opplevelse.

Crypto Browser Project gir brukere tilgang til Web3-nettsider og distribuerte applikasjoner direkte fra nettleserens adresselinje, og Opera opplyser at nettleseren er satt opp med de mest populære Web3- og kryptonettsidene.

Rikholdig startside

Videre skilter nettleseren med en startside, Crypto Corner, som skal gi brukeren tilgang til blant annet de seneste blokkjede-nyhetene, kalender for kryptorelaterte begivenheter, kryptopriser, krypto-samfunn og ikke minst et NFT-galleri. NFT-er (Non Fungible Tokens) er data som lagres i blokkjeden som digitale filer, for eksempel bilde-, lyd- eller videofiler.

Opera sier at kryptonettleseren deres også kommer med en sikker utklippstavle, som lar brukere kopiere og lime inn på en trygg måte.

Nettleseren er altså ennå kun på betastadiet og vil derfor videreutvikles med nye funksjoner. Mer informasjon finner du på Opera-bloggen.