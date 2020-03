Programvareselskap har gjort det mulig å kjøre Android på en Iphone

Corellium er navnet på et programvareselskap som tidligere har fått Apple på nakken for sine virtualiseringsprodukter, og nå er selskapet på ferde igjen med et nytt påfunn som nok ikke faller i god jord hos Iphone-produsenten.

Forbes rapporterer at Corellium har gjort det mulig å kjøre Apples erkekonkurrent Android på en Iphone ved hjelp av en såkalt jailbreak.

Project Sandcastle

Operativsystemet fungerer riktignok kun på iPhone 7, iPhone 7 Plus og iPod Touch inntil videre, men støtte for flere av Apples mobiltelefoner skal være underveis, ifølge programvareselskapet.

Corellium har kalt fremstøtet sitt for Project Sandcastle og gitt det en egen hjemmeside, hvor brukere både kan få tilgang til betaen og mer informasjon om akkurat hva som støttes for øyeblikket.

Grunnleggerne David Wang og Chris Wade startet allerede for 10 år siden et prosjekt for å kjøre Android på den originale iPhone-telefonen, et prosjekt som tok over ett år å få i havn. Denne seneste bragden fikk de imidlertid til på under en måned, blant annet ved hjelp av selskapets egne virtualiseringsverktøy.

Utviklerne bak prosjektet skriver at de startet med en fungerende, stabil Linux-kernel, som er svært fleksibel med et design som gjør det mulig å tilpasse den til alle særegenheter ved maskinvaren, men den vanskelige delen var driverne.

Flere tekniske detaljer om prosjektet finnes på denne siden.

Forsvarer påfunnet

– Iphone tvinger brukerne til å operere inni en sandkasse. Men når du kjøper en Iphone er det du som eier Iphone-maskinvaren. Android til Iphone gir deg friheten til å kjøre et annet operativsystem på den maskinvaren, skriver utviklerne.

Corellium ønsker med prosjektet å slå tilbake mot Apples praksis på mobilfronten.

– Apple har i årevis forsøkt å stenge av Iphone og Ipad under dekke av sikkerhetshensyn når de i realiteten har søkt å hindre konkurranse. Apples dominans gjør at de kan bestemme alt fra hvilke apper som er tillatt til provisjonen de avkrever utviklere. Corelliums løsning med å kjøre Android på Iphone vil endelig gi kunder et levedyktig alternativ til Apples App Store og IOS, sa utviklerne til Forbes.

Hvordan Apple stiller seg til saken er uvisst, men trolig er de ikke videre begeistret for fremstøtet. Apple har allerede rettet et pågående søksmål mot Corellium med beskyldninger om at selskapet i forbindelse med sine virtualiseringsprodukter har stjålet kode og annet som Apple har opphavsretten til.

Senere ble søksmålet utvidet til å omfatte jailbreaking-fenomenet på bakgrunn av at Apple mener teknologien brukes til å omgå systemer som blant annet er på plass for å forhindre tilgangen til opphavsbeskyttet eiendom.