Rapport: Derfor blir det en «komplisert» prosess å kjøpe Apples nye VR-briller

Apple lanserte omsider sine svært mye omtalte VR/AR-briller Vision Pro tidligere i sommer, og kanskje ikke helt uventet snakker vi ikke om et spesielt billig produkt. Nå viser det seg at prosessen med faktisk å kjøpe hodesettet også kan bidra til å heve terskelen for noen.

Ifølge en rapport fra Bloomberg må kunder som er interessert i Vision Pro-produktet, belage seg på å gå gjennom en liten prosedyre før man kan sikre seg et eksemplar – angivelig for å sørge for en best mulig opplevelse for kundene.

Kan kreve timebestilling

Bloomberg-journalist Mark Gurman, som spesialiserer seg på Apple-nyheter, hevder at kunder trolig må bestille time før de kan gå til anskaffelse av produktet, dersom de kjøper brillene i en fysisk butikk.

Hensikten skal være å sikre at kundene får et produkt som passer, gjennom grundige justeringer og tilpasninger. Til dette formålet skal Apple angivelig sette opp egne områder i butikkene med demoenheter og verktøy, ifølge Gurman.

Dersom man bruker briller, vil Apple visstnok be brukere om å laste opp beskrivelsen av dem via en egen nettportal.

Videre hevder Bloomberg at selskapet er i ferd med å utvikle en egen Iphone-applikasjon som skal brukes til å skanne brukerens hode, for å bruke denne informasjonen til å designe puter med minst mulig lyslekkasje rundt øynene, og eventuelt annet tilbehør. Om man bestiller over nettet, kan man simpelthen laste opp informasjonen.

Apple jobber visstnok også med en maskin som kan brukes til å skanne kundenes hode, som formodentlig skal benyttes i de fysiske butikkene.

Ideen med å la brukere bestille time før man kjøper produktet, var en strategi som Apple også benyttet da smartklokken Apple Watch først ble lansert i 2015. I det tilfellet var ordningen frivillig, og det er uvisst akkurat hvordan ordningen vil fungere med Vision Pro.

Mest kompliserte lansering noensinne

Kilder Bloomberg har vært i kontakt med, sier at Vision Pro-lanseringen vil bli en av Apples mest kompliserte noensinne, blant annet på grunn av logistikkrelaterte utfordringer, behovet for opplæring av salgspersonell og opplæring av kundene i rett bruk av produktet.

Det har allerede kommet frem at Apple har støtt på produksjonsutfordringer, som Digi nylig fortalte, på grunn av produktets relativt kompliserte design. Disse utfordringene har ført til at Apple kuttet det forventede produksjonsvolumet temmelig kraftig og nå vil produsere langt færre enheter enn først planlagt.

Apple Vision Pro er altså et såkalt «utvidet virkelighet»-produkt som fungerer ved å blande fysiske og digitale omgivelser på en sømløs måte, og det er ment både for underholdning og produktivitetsformål. Brillene byr blant annet på 4K-oppløsning, tredimensjonal lydgjengivelse og tredimensjonalt kamera.

Den amerikanske startprisen ligger på 3500 dollar, som nok vil tilsvare over 40.000 kroner her til lands. Vision Pro slippes i USA først, og de vil komme til Europa en gang neste år.