Russiske innbyggere har allerede mistet flere mye brukte nett-ressurser.

Facebook og Instagram har ikke bare blitt stengt i landet, Facebook ble erklært ekstremistisk og satt i samme bås som Taliban og IS, etter ha åpnet for uttalelser om vold mot russiske soldater.

Nå frykter mange russere å miste flere tilganger.

Etter at det russiske sensur-kontoret i starten av mars truet med å stenge tilgangen til Russisk Wikipedia i Russland, har over 160.000 russere lastet ned hele Wikipedia.

Det viser tall fra Kiwix, som tilbyr en forholdsvis enkel måte å laste ned.

29 gigabyte

Wikipedia gjør jevnlige databasedumper, som Kiwix komprimerer og arkiverer så de blir enkle å dele.

Torrent-fila med russisk Wikipedia er på 29 gigabyte, inneholder 1.8 millioner artikler og nok tekst til å fylle omtrent 667 leksikon-bind, men får plass på en liten flash drive.

– Jeg gjorde det for sikkerhets skyld, sier en russisk kilde til Slates journalist.

Den 32 år gamle mannen forteller videre at han ikke bruker Wikipedia veldig ofte, og ikke er aktiv i å oppdatere artikler, men liker å lese om alt fra Mozart til geopolitikk. Han opplever Wikipedia som en mer troverdig kilde enn russiske medier forteller han Slate.

Nå er Russland med god margin det landet i verden som har stått for flest nedlastinger av Wikipedia. Økningen fra før invasjonen er på over 4000 prosent, og russiske nedlastinger står for over 40 prosent av trafikken på Kiwix’ servere.

Fortsatt tilgjengelig

Wikipedia er fortsatt tilgjengelig i Russland, men frykten som fører til de mange nedlastningen er ikke grunnløs.

Putin har fått blokkert flere sosiale medier, og det er ulovlig for pressen å publisere uttalelser som ikke kommer fra myndighetene.

Russiske myndigheter har også truet med å sperre Wikipedia ute fra Russland. Årsaken er en russiskspråklig artikkel om den russiske invasjonen av Ukraina. Det er mye i artikkelen som ikke faller i god jord hos russiske sensurmyndigheter, inkludert bruken av ordet «krig», samt opplysninger om russiske tapstall og beskrivelser av hvordan sivile ukrainske mennesker blir drept.