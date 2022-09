Russland kan ha truet med å skyte ned Starlink-satellitter

Det er nå en kjent sak at SpaceX' Starlink-satellitter har gjort stor nytte for seg i den pågående, væpnede konflikten i Ukraina. Så langt har det ikke kommet mange offisielle uttalelser om dette høyteknologiske, vestlige bidraget, men nå har offisielle representanter for Russland kommet på banen.

Som blant andre Ars Technica rapporterer kom nylig lederen for den russiske delegasjonen ved FNs Kontor for nedrustningssaker (UNODA) med uttalelser som kan tolkes som en trussel mot Starlink.

– Kan bli et mål for gjengjeldelse

Uttalelsen, som stammer fra Konstantin Vorontsov, ble lagt ut på UNODAs hjemmesider i forbindelse med en diskusjon om potensielle, statlige trusler relatert til verdensrommet.

– Vi vil peke på en ekstremt farlig trend som går utover den harmløse bruken av romteknologier, og som har blitt tydelig under hendelsene i Ukraina. Nemlig USAs og deres alliertes bruk av sivil, inkludert kommersiell, infrastruktur i verdensrommet til militære formål, heter det i den engelske oversettelsen.

– Det virker som våre kollegaer ikke skjønner at slike handlinger faktisk utgjør indirekte involvering i militære konflikter. Kvasi-sivil infrastruktur kan bli et legitimt mål for gjengjeldelse, legger Vorontsov til.

Den russiske delegasjonslederen karakteriserer bruken av sivile satellitter som «provoserende» og trolig ulovlig under den internasjonale Outer Space Treaty-avtalen, som blant annet er ment å sikre fredelig, ikke-militær bruk av romteknologi.

Har forsøkt sabotasje

Dette kan riktignok leses som en generell kommentar, men i lys av begivenhetene i Ukraina er det også rom for mindre generøse tolkninger. Magasinet Newsweek kom for eksempel frem til at sitatet kan tolkes som en potensiell trussel om fremtidig, militær handling mot Starlink, men at dette samtidig ikke utgjorde hoveddelen av kommentaren fra den russiske delegasjonen.

Det er allerede bekreftet at Russland forsøksvis har iverksatt mottiltak mot Starlink, men uten stort hell.

– Noen Starlink-terminaler i nærheten av konfliktområder har blitt blokkert i flere timer av gangen. Våre seneste programvareoppdateringer omgår blokkeringen. Jeg er nysgjerrig på å se hva som blir det neste, skrev SpaceX-sjef Elon Musk i en Twitter-melding tidligere i år.

Musk har også advart mot muligheten for at Starlink kan bli et mål for angrep, og har oppfordret til forsiktighet rundt bruken av Starlink-terminalene.

Russland er for øvrig ikke alene om skepsisen mot de satellittbaserte internettløsningene. Som Digi.no rapporterte har kinesiske, statlige forskere tatt til orde for at Kina må være i stand til å ødelegge Starlink-nettverket, dersom landet finner det nødvendig. Kina skal allerede ha laget systemer som kan «blende» og skade satellitter med lasere, og systemer som kan blokkere signaler.