– Vi må være i stand til å ødelegge Starlink

Starlink er i utgangspunktet ment som en forbrukerrettet tjeneste, men har i forbindelse med Ukraina-konflikten også vist seg å være en potensiell maktfaktor i strid. Dette har tilsynelatende også kineserne nå merket seg.

Et kinesiske forskerteam tok nemlig nylig til orde for at Kina må være i stand til å ødelegge Starlink-nettverket, dersom landet finner det nødvendig. Avisen Business Insider rapporterte om saken.

Potensiell trussel

I et forskningsdokument som nylig ble publisert av Beijing Institute of Tracking and Telecommunications omtales Starlink som en potensiell trussel som gjør det nødvendig å utvikle teknologiske metoder for å sette Starlink-satellitter ut av spill.

Flere av forskerne som deltok i arbeidet skal være tilknyttet det kinesiske militæret.

Teamet påpeker at Starlink kan benyttes militært på flere ulike måter. De ser blant annet for seg at laster av militær art kan sendes opp sammen med vanlige, kommersielle satellitter, som vil gjøre dem vanskelige å oppdage.

I tillegg beregner forskerne at amerikanske droner og jagerfly vil være i stand til å øke sine kommunikasjonshastigheter dramatisk ved hjelp av Starlink. I dokumentet peker det også på at Starlink nå er så omfattende, komplekst og fleksibelt at det er vanskelig å iverksette effektive mottiltak.

Som Business Insider rapporterte tidligere har SpaceX allerede inngått flere kontrakter med det amerikanske forsvaret, hvorav én innebærer at selskapet skal produsere satellitter som kan spore høyhastighetsmissiler.

Skal allerede ha løsninger på plass

Ren Yuanzhen, som ledet forskningsteamet, hevdet at Kina allerede har demonstrert evne til å ødelegge satellitter med missiler, men at dette er en løsning som skaper mye romsøppel. I tillegg er det en lite kostnadseffektiv løsning med tanke på at Starlink består av svært mange satellitter, og kan fungere selv om mange av dem settes ut av spill.

Dette krever ifølge Ren at det utvikles mottiltaksløsninger med høy effektivitet og lave kostnader, men de tekniske detaljene rundt hva disse løsningene består i, er uvisse.

Ifølge Business Insider har Kina laget systemer som kan «blende» og skade satellitter med lasere, og systemer som kan blokkere signaler. Som digi.no tidligere meldte har Russland allerede forsøkt å blokkere Starlink-signaler i Ukraina, men Elon Musk hevdet at blokkeringen ble løst med en programvareoppdatering.

Det er uvisst i hvilken grad forskningsrapporten er representativ for kinesiske myndigheter, og Starlink er nok ikke i fare ennå. I mellomtiden bygges Starlink fortsatt ut i høyt tempo.