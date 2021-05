Så mange har forhåndsbestilt Elon Musks satellitt-internett

SpaceX' ambisiøse planer om å utvikle en satellittbasert internett-løsning i verdensrommet har allerede tatt flere store steg mot ferdigstillelse, og tidligere i år ble Starlink – som løsningen heter – lagt ut for bestilling. Nå har vi fått innsikt i akkurat hvor mange som har kastet seg på.

Nyhetsbyrået Reuters rapporterer at SpaceX-sjefen Elon Musk nylig la ut en Twitter-melding hvor han opplyser at Starlink har mottatt 500 000 forhåndsbestillinger så langt.

Alle vil trolig få tilgang

Musk skriver at han tror samtlige av de første 500 000 mest sannsynlig vil få tilgang til tjenesten, og at de tekniske utfordringene først vil starte når antallet brukere kommer opp i flere millioner.

Ifølge SpaceX-sjefen representerer også høy tetthet av brukere i urbane områder en utfordring, uten at det er helt klart hvordan tjenesten eventuelt vil lide for brukere som befinner seg i slike områder.

Når Musk bruker formuleringen «mest sannsynlig» har det sammenheng med at forhåndsbestilling av Starlink ikke garanterer tilgang, noe det opplyses om i liten skrift på bestillingssiden. Depositumet på 99 dollar, som man må betale ved bestilling, er da også fullt ut refunderbart.

Man har fremdeles mulighet til å bestille, men det er allerede kjent at tjenesten kun blir tilgjengelig for et begrenset antall brukere per dekningsregion, så det gjelder å være rask på labben dersom man ønsker å være blant de tidligere brukerne.

Norge er blant regionene som tjenesten nå kan forhåndsbestilles i, men ifølge nettsiden er vår region først planlagt dekket i 2022 – så den ligger altså fremdeles et stykke frem i tid.

Raskt – skal bli raskere

Summen på 99 dollar er for øvrig bare en del av den totale prisen, da man også må ut med 499 dollar for startpakken – «Starlink Kit». Denne pakken består av en wifi-ruter, en brukerterminal som brukes til å koble seg på satellittnettverket, og et tilhørende stativ.

Som digi.no meldte i november er de første betatesterne meget fornøyde med Starlink-konseptet så langt. Noen brukere dokumenterte blant annet nedhastigheter på rundt 170 Mbit per sekund – over spennet på 50 Mbit/s til 150 Mbit/s som SpaceX selv oppga i e-postene de sendte ut til testerne.

Elon Musk opplyste imidlertid nylig at Starlink vil oppgradere hastigheten til rundt 300 Mbit/s i løpet av inneværende år, som i praksis tilsvarer en dobling av den eksisterende kapasiteten.

Akkurat hvor økonomisk levedyktig Starlink blir i fremtiden gjenstår å se. I et svar til en bruker på Twitter skrev Elon Musk at SpaceX må komme seg gjennom minst ett år med negativ kontantstrøm før Starlink kan bli økonomisk gangbart.

– Starlink er et svimlende vanskelig foretak teknisk og økonomisk. Men, hvis vi ikke mislykkes, vil kostnaden for sluttbrukerne forbedres hvert år, sa Musk i en annen melding.