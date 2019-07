Samsung har fikset den brettbare mobilen sin – nytt lanseringstidspunkt klart

Samsung skrøt av å ha introdusert et helt nytt produktsegment da de lanserte sin brettbare mobiltelefon Galaxy Fold tidligere i år, men så seg nødt til å utsette mobilen på grunn av skjermproblemer. Nå melder Samsung at mobilen omsider er klar for lansering.

Selskapet sier de har gjennomført en full evaluering av Galaxy Fold og foretatt «nødvendige forbedringer» av telefonen for å gi kundene er best mulig opplevelse.

Kommer i høst

Galaxy Gold vil bli tilgjengelig for forbrukere fra september i «utvalgte markeder», og det er uvisst om Norge er blant disse. Selskapet skal slippe mer informasjon om tilgjengelighet på et senere tidspunkt.

Forbedringene Samsung har gjort er å utvide det beskyttende laget over skjermen til utenfor skjermrammene for på denne måten å gjøre det klart at dette laget er en integrert del av skjermdesignet og ikke beregnet på å fjernes.

Noen av skjermproblemene som ble rapportert tidligere skal ha vært knyttet til at brukere fjernet beskyttelseslaget, da dette ble oppfattet som en avtakbar skjermbeskyttelse – noe Samsung senere måtte påpeke at det ikke var.

Hengsledesignet var et annet ankepunkt, og også dette skal Samsung nå ha rettet på. Selskapet kan opplyse at Galaxy Fold nå har fått forsterkede hengsler med nye beskyttelseshetter, og avstanden mellom hengslene og selve mobilen har blitt redusert.

Heftig maskinvare – og prislapp

For å forsterke beskyttelsen av skjermen har Samsung også lagt inn flere lag av metall under den fleksible skjermen. Det har også skjedd forbedringer på programvarefronten gjennom finpuss av grensesnitt og optimalisering av apper tilpasset den bøyelige skjermen.

Samsung Galaxy Fold kommer med en stor skjerm som kan foldes sammen på innsiden og en «vanlig» skjerm på utsiden. Skjermen på innsiden er på 7,3-tommer, mens skjermen på utsiden måler 4,6 tommer. Av øvrige spesifikasjoner finner vi den nye Snapdragon 855-brikken under panseret, sammen med saftige 12 GB minne og 512 GB lagringsplass.

Mobilen har tre kameraer på baksiden; et ultravidvinkel-kamera på 16 megapiksler, et vidvinkelkamera på 12 megapiksler og et teleobjektivkamera på 12 megapiksler. I fronten er en dobbel løsning bestående av et vidvinkelkamera på 10 megapiksler og et dybdekamera på 8 megapiksler.

All denne maskinvaren koster penger. Mobilen har en startpris på rett under 2000 dollar, som fort nok vil tilsvare rundt 20 000 kroner her på berget.

