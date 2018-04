Samsung har tatt igjen Intel som verdens største halvlederprodusent

Intel har lenge vært den dominerende aktøren i halvlederindustrien, men nå melder analyseselskapet Gartner at Intel er forbikjørt. Den sørkoreanske elektronikkgiganten Samsung har nemlig inntatt tronen som verdens største halvlederprodusent målt etter omsetning.

I 2017 tok Samsung Eletronics ifølge Gartners beregninger en markedsandel på 14,2 prosent innen halvlederprodukter, mens Intels andel ligger på 14 prosent.

Samsung opplevde en enorm vekst i omsetningen på hele 49,3 prosent fra 2016 til 2017, fra 40,1 milliarder dollar til 58,87 milliarder dollar. Intel hadde til sammenligning en noe mer moderat, prosentvis vekst i omsetningen fra 2016 til 2017 på 8,6 prosent, fra 54 milliarder dollar til 58,72 milliarder dollar.

Foto: Gartner

Kraftig prisoppgang på minne

En annen milepæl er at den totale, globale omsetningen av halvlederprodukter for første gang har oversteget 400 milliarder dollar, og lå i 2017 på 420,4 milliarder dollar. Dette er en økning på solide 21,6 prosent sammenlignet med fjoråret.

Det var først og fremst en kraftig økning i minnemarkedet som ligger bak de nye milepælene. Samsungs omsetning fra minneprodukter økte ifølge Gartner med hele 20 milliarder dollar i 2017, og globalt økte minnemarkedet med saftige 61,8 prosent, med en omsetning på 130 milliarder dollar i 2017.

Omsetningøkningen kommer ikke fra økt salg som sådan, men av det faktum at manglende tilbud på særlig DRAM- og NAND-minne drev prisene kraftig oppover det siste året, sier Gartner. Allerede for et års tid siden ble det spådd kraftig prisøkning på blant annet SSD-er som følge av at produsentene av NAND-basert flashminne ikke klarte å dekke etterspørselen etter minnebrikker, og også norske nettbutikker merket økningen godt.

