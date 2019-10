Samsungs brettbare mobil lanseres nå i Norge – så mye koster den

Allerede i april i år ble det klart at nordmenn ville bli blant de første til å få kloa i Samsungs brettbare mobil, og i en pressemelding har Samsung nå kunngjort den norske lanseringsdatoen for Galaxy Fold – og den er ikke langt unna.

Telefonen blir tilgjengelig den 18. oktober i fargene Space Silver og Cosmos Black, med en anbefalt pris på 21 000 kroner. Galaxy Fold vil selges via utvalgte Telia- og Elkjøp-butikker, kan Samsung opplyse.

Ny app-funksjonalitet

Galaxy Fold, som Samsung selv bedyrer tilhører en helt ny mobilkategori, har den egenskapen at den kommer med en stor skjerm som kan foldes sammen på innsiden – samtidig som den har en «vanlig» skjerm på utsiden.

Mobilen byr ifølge Samsung på et helt nytt plaststoff som gir skjerm som er halvparten så tynn som på en vanlig mobil, og skjermen byr også på en spesiell hengselmekanisme med sammenkoblede tannhjul.

Med den spesielle skjermen byr mobilen naturlig nok også på ny app-funksjonalitet. Mobilen kan ifølge Samsung åpne opptil tre aktive apper samtidig uansett hva man driver med.

I tillegg har mobilen det Samsung kaller app-kontinuitet, som innebærer sømløse overganger mellom den ytre skjermen og den store, utbrettbare skjermen. Det betyr blant annet at appene automatisk vises på den skjermen man bytter til når mobilen åpnes og lukkes.

Foto: Samsung

Har tilpasset hundrevis av Android-apper

Samsung opplyste forrige måned at de har samarbeidet med Google og Android-utviklere om å oppdatere flere hundre apper på Google Play for å tilpasse dem til den brettbare skjermen, deriblant kjente tjenester som Amazon Prime Video, Facebook, Microsoft, Spotify og Twitter. Microsoft opplyser at Office 365 har blitt optimalisert for Galaxy Fold.

Når det gjelder tekniske spesifikasjoner har den store skjermen på innsiden en størrelse på 7,3-tommer, mens skjermen på utsiden måler 4,6 tommer. Ellers finner vi Snapdragon 855-brikken under panseret, sammen med saftige 12 GB minne og 512 GB lagringsplass.Batteriet er på 4380 mAh.

Galaxy Fold skilter videre med hele tre kameraer på baksiden; et ultravidvinkel-kamera på 16 megapiksler, et vidvinkelkamera på 12 megapiksler og et teleobjektivkamera på 12 megapiksler. I fronten finner vi en dobbel løsning bestående av et vidvinkelkamera på 10 megapiksler og et dybdekamera på 8 megapiksler.