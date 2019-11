Her slipper SpaceX enda flere Internett-satellitter ut i rommet – Starlink nærmere en realitet

Elon Musk og SpaceX' ambisiøse planer om å gi folk over hele kloden tilgang til Internett via et nettverk av satellitter tok nylig enda et steg mot realisering. En ladning nye satellitter har nemlig nå blitt skutt opp, meldte SpaceX nylig.

Den 11. november ble 60 satellitter sluppet ut i verdensrommet, og som vanlig ble hele begivenheten vist i en direktesending over nettet. Videoen kan du se nederst i artikkelen.

Oppgraderinger

SpaceX opplyste på Twitter at dette er den største lasten i Starlink-prosjektet hittil, til tross for at selskapet sendte opp en tilsvarende last med 60 satellitter i mai i år. En del av disse satellittene ble det ikke oppnådd kontakt med, men med denne nye puljen skal blant annet programvaren ha blitt forbedret.

I SpaceX' beskrivelse av den seneste lasten opplyses det at selskapet har økt spektrum-kapasiteten for sluttbrukeren gjennom designoppgraderinger som maksimerer bruken av de såkalte Ka- og Ku-frekvensbåndene.

Selskapet skriver også at samtlige av komponentene er 100 prosent destruerbare, som innebærer at satellittene raskt vil brenne fullstendig opp i atmosfæren ved slutten av livssyklusen – en egenskap SpaceX sier overgår alle eksisterende sikkerhetsstandarder.

Starlink-nettverket tar sikte på å tilby tjenester i deler av USA og Canada etter seks oppskytninger, og planene er dermed å ekspandere til global dekning etter 24 oppskytninger. Det gjenstår med andre ord fremdeles en del arbeid.

En gigabit per sluttbruker

Som et tegn på at nettverket er operasjonelt sendte SpaceX-sjefen Elon Musk en Twitter-melding over Starlink-nettverket i slutten av oktober, med en påfølgende melding som bekreftet at den gikk igjennom.

Opprinnelig planla SpaceX å skyte opp 12 000 satellitter i løpet av neste årene, men nylig kom det frem at selskapet trapper opp satsingen og har søkt om oppskytning av hele 30 000 satellitter.

SpaceX har allerede fått godkjennelse for de første 4409 satellittene, og FCC har godkjent byggingen av én million bakkestasjoner som skal bli en sentral del av Starlink-nettverket.

Målet med den ambisiøse Starlink-prosjektet er altså å tilby rimelig og tilgjengelig internett i hele verden, og SpaceX har tidligere sagt at Starlink vil være i stand til å levere en båndbredde på én gigabit per sekund per sluttbruker etter at det har kommet på plass og blitt optimalisert.

