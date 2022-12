Se videoen: Denne PC-en har kvittet seg med både skruer, lim og lodding

For temmelig nøyaktig ett år siden rapporterte vi om et nytt, modulært PC-konsept fra Dell som innebærer å fjerne nesten alle skruene for å gjøre maskinen vesentlig enklere å demontere og reparere. Siden den gang har Dell raffinert konseptet videre, og nå deler PC-produsenten resultatet.

Takket være Dells ingeniører har Concept Luna, som den eksperimentelle PC-en heter, mer eller mindre eliminert behovet for både skruer, lim og kabler.

Kan demonteres med robot

– Det kan ta resirkuleringspartnere mer enn én time å demontere en PC med dagens teknologi, hvor PC-en holdes sammen med skruer, lim og diverse loddede komponenter. Med vårt videreutviklede Concept Luna-design har vi redusert demonteringstiden ned til bare minutter, skriver Dell i pressemeldingen.

Demonteringsprosessen er forenklet så mye at Dell har laget et mikrolaboratorium hvor en robot kan gjøre jobben med å strippe maskinen for tastatur, høyttalere, batteri, vifte og hovedkort.

En kort demonstrasjonsvideo som illustrerer demonteringen med robot kan du se nederst i artikkelen.

I tillegg til å gjøre PC-ene enklere og raskere å ta fra hverandre og fikse, er den overordnede tanken bak konseptet å gjøre PC-designet mer bærekraftig og å redusere materialforbruket. Ifølge Dell kastes det over 57 millioner tonn med elektronisk utstyr hvert år på verdensbasis.

Diagnostiseringssystem

I den forbindelse har Dell nå også utstyrt Concept Luna med et diagnostiseringssystem som sporer tilstanden til hver enkelt komponent i PC-en. På den måten kan man bytte ut kun de delene som har nådd enden på livssyklusen, uten å bli tvunget til å bytte ut andre komponenter på samme tid.

Dell sammenligner konseptet med måten man vedlikeholder biler på, hvor man skifter delene som slites ut etter behov – som for eksempel dekk eller bremser.

PC-produsenten har ikke delt alle de tekniske detaljene om sin videreutviklede Concept Luna-maskin, men da konseptet først ble avduket i fjor opplyste Dell at PC-en opererer med en arkitektur som er grundig optimalisert og effektivisert.

Blant annet skal PC-en ha 20 prosent færre komponenter enn en tilsvarende, konvensjonell PC, og hovedkortet er blitt krympet med hele 75 prosent. Et av grepene selskapet har gjort er å tenke helt nytt når det gjelder plassering av innmaten.

Maskinen kan demonteres ved hjelp av en robot, som illustrert på dette bildet. Foto: Dell

Krympet hovedkortet

Ved å krympe hovedkortet har det for eksempel blitt mulig å plassere dette nær toppdekselet, noe som eksponerer hovedkortet for den kjøligere luften på utsiden. I tillegg har hovedkortet blitt skilt fra batteriladerenheten, som selskapet sier gir bedre passiv varmedistribusjon. Disse idéene mener Dell kan gjøre aktiv kjøling, for eksempel via en vifte, overflødig.

Dell har også laget kretskort av det biologiske materialet flaxfiber og et vannløselig plaststoff, som blant annet innebærer at det er enklere å skille metallet og komponentene på kortene ved resirkulering.

Concept Luna er enn så lenge kun et konsept, så du kan med andre ord ikke kjøpe PC-en i butikken på en stund. Idéen er imidlertid å legge frem en langsiktig visjon for fremtidig PC-design som setter miljøhensyn og reparerbarhet i fokus.

EU er blant de som har begynt å yte et visst press på selskaper for å legge til rette for mer resirkulering og lengre holdbarhet for elektroniske produkter, gjennom den såkalte «rett til å reparere»-resolusjonen.