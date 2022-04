Selverklært bitcoin-grunnlegger: – Bitcoin har ingen nytteverdi

Craig Wright har fått mye oppmerksomhet i kryptouniverset som følge av påstandene om at mannen er den reelle oppfinneren av bitcoin-valutaen. Wright er en relativt mediesky person, men i et sjeldent intervju nylig delte han et knippe interessante opplysninger.

Forrige uke dukket Wright opp på YouTube-kanalen Kitco News, som rapportert av nettstedet Finbold. Der snakket han både om bitcoin og kryptovaluta generelt – og det viser seg at han ikke har spesielt mye til overs for fenomenet slik det fungerer i dag.

– Har ingen nytteverdi

Wright sitter på en meget stor bitcoin-formue med en nåværende verdi på rundt 50 milliarder dollar – cirka 440 milliarder kroner. Denne planlegger Wright å selge, med en begrunnelse som kanskje kan anses som oppsiktsvekkende.

– Om du snakker om BTC, ja, jeg kommer omsider til å selge det, fordi det har ingen nytteverdi, svarte Wright på spørsmål om hva han planlegger å gjøre med formuen.

Han ga ikke en fyldig begrunnelse for akkurat dette synet, men fulgte opp kommentaren ved å kritisere flere aspekter ved bitcoin – og å skryte av det som tilsynelatende er en ny protokoll Wright jobber med.

– Jeg snakker om en protokoll som vil kunne håndtere 10-100 milliarder transaksjoner per sekund. [...] Innen slutten av dette tiåret vil jeg ha en protokoll oppe og går som er 99 prosent billigere enn Amazon. Det har verdi. Og som er sikrere, raskere, i stand til å håndtere alt Amazon gjør, og bedre. Det er mitt mål, sa Wright i intervjuet.

Han rettet også kritikk mot den tilnærmingen folk har til bitcoin i dag, og at lite av dette har noe å gjøre med det bitcoin var tiltenkt i utgangspunktet.

– De prøver å gjøre det anonymt, de prøver å gjøre det anti-stat, anti-bank, anti-alt, og ingenting av det de gjør vil noensinne kunne skalere. De har denne dumme ideen om at hver eneste person i verden skal kjøre sin egen node, som simpelthen er idiotisk. De forstår ikke at det handler om digitale kontanter, og ikke en idé om å kunne kjøpe narkotika, sa Wright.

Kontroversiell person

Når det gjelder skaleringsproblemet er dette et kjent problem i kryptomiljøet, og refererer til den begrensede kapasiteten bitcoin-nettverket har til å håndtere store mengder transaksjonsdata på kort tid.

Wrights uttalelser vil nok oppfattes som kontroversielle av mange i miljøet, og hvorvidt han faktisk er bitcoin-grunnleggeren er fremdeles høyst uvisst.

Dataingeniøren vant et søksmål på tampen av fjoråret som han mente demonstrerte at det er han som er oppfinneren, men han har ennå til gode å legge frem håndfaste beviser.

Mannen påstod allerede i 2016 at det var han som befant seg bak Nakamoto-pseudonymet, og kom med løfter om å underbygge påstanden med bevis på tilgang til de tidligste kryptonøklene.

Dette skjedde imidlertid ikke, og i stedet slettet han bloggen sin, akkompagnert av heftig kritikk og beskyldninger fra andre om løgn og bedrageri. Wright uttalte at han angret på å ha trådt ut av anonymitetens skygge og at han simpelthen ikke hadde mot til å publisere bevisene.

Craig Wright har en egen hjemmeside hvor han publiserer mange artikler om bitcoin.