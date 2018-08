Slik skal ARM knuse dominansen til Intel i laptop-markedet

I en fersk pressemelding har ARM avduket sitt veikart for fremtidige prosessorarkitekturer for aller første gang. Med det nye veikartet skal selskapet for alvor utfordre Intels dominans.

Som digi.no meldte i juni lanserte ARM nylig sin nyeste Cortex-A76-arkitektur. Det nye veikartet avslører at oppfølgerne til denne blir to arkitekturer med kodenavnene «Deimos» og «Hercules».

Fem nanometer neste år

Disse vil være basert på henholdsvis 7 nanometers produksjonsprosess og 7/5 nanometers prosess.

Deimos vil leveres ut til partnere allerede i inneværende år, mens Hercules-arkitekturen vil bli tilgjengelig for partnere i løpet av 2019.

ARM bedyrer at Deimos vil levere over 15 prosent høyere ytelse.

iIfølge selskapet vil også Hercules fortsette i samme spor samtidig som energieffektiviteten vil øke med ti prosent med denne arkitekturen – dog uten å presisere ytterligere.

Det nye veikartet til ARM. Foto: ARM

Vil bryte Intel-dominansen

Selskapet skriver i pressemeldingen at målet med veikartet er å bryte dominansen til den utbredte x86-arkitekturen til Intel innen bærbare PC-er. ARM vil også skaffe seg betydelige markedsandeler i dette segmentet både innen Windows-PC-er og Chromebook i årene fremover.

ARM har allerede sikret seg en viktig posisjon på laptop-markedet med det nye segmentet av energieffektive, slanke «alltid på»-PC-er, som bruker Qualcomms Snapdragon-brikker under panseret.

Snapdragon-brikkene benytter som kjent ARMs Cortex-arkitektur.

Intel sliter med samme mål

Med de nye arkitekturene er det altså meningen å øke markedsandelen til slike maskiner, og ikke minst forberede dem på 5G-teknologien, som ARMs kommende arkitekturer også skal være designet for.

Hvorvidt ARM faktisk vil oppnå målene sine gjenstår selvsagt å se, men dersom selskapet kommer seg ned i fem nanometer allerede neste år, vil nok det kunne gjøre Intel nervøse.

Prosessorgiganten har som kjent slitt lenge med å komme seg ned til ti nanometers prosess.

Les også: Vi har testet den råeste Macbook Pro-maskinen mot Microsoft Surface Book 2 »