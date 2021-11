Slik vil DuckDuckGo stoppe sporingsapper i Android

Flere selskaper har tapt store penger takket være Apples nye antisporingsfunksjon ATT, som Digi tidligere har skrevet. Funksjonen har satt sinnene i kok, spesielt hos dem som tjener store penger på informasjonen som nå hindres, men brukerne har stort sett ønsket funksjonen velkommen med åpne armer. Omkring 54 prosent av brukerne har valgt å ikke la seg spore, ifølge AppsFlyer.

Dette har ført til at annonsørene har begynt å flytte seg over til Android, siden lignende antisporing ikke er tilgjengelig der. Enn så lenge, i alle fall. Man kan riktignok velge bort («opt out») persontilpasset annonsering og en viss grad av sporing på Google, men det er likevel mye som gjenstår – blant annet gjennom tredjepartsapper på Android-telefoner.

Og nettopp dette er det DuckDuckGo nå vil til livs. Søkemotoren med det noe pussige navnet har lenge vært kjent for fokus på personvern og antisporing, men nå slipper de en ny funksjon i sin egen Andoid-app som skal stoppe sporing nettopp gjennom slike tredjepartsapper. Det vil si, den er enn så lenge i beta, man må stå på venteliste for å ta den i bruk, og det er ennå en del ting den ikke klarer å stoppe, ifølge DuckDuckGo.

Slik fungerer det

Apples ATT fungerer slik at dataene som sendes ut erstattes av en streng som kun består av 0 dersom man har valgt å hindre sporing. Dermed sendes det bits og bytes, men ikke noen reell informasjon. Google sies å ha planer om lignende funksjonalitet, og i begge tilfeller er det mulig fordi disse firmaene har dypere tilgang til operativsystemenes funksjoner.

DuckDuckGo har imidlertid ikke slik tilgang og måtte dermed finne en annen løsning.

«App Tracking Protection» (ATP), som den nye funksjonen fra DuckDuckGo skal hete, vil oppfattes av Android som en VPN, men er egentlig ikke det, da ingen data faktisk sendes via eksterne servere. Den fungerer til en viss grad som en VPN, men kun internt i telefonen, og vil sperre sporingsapper fra å «ringe hjem». Akkurat dette kan føre til at de prøver igjen automatisk, fordi de ikke oppnår kontakt med hjemmeserveren sin, og det kan derfor se ut som om det er flere sporingsforsøk enn det egentlig er, uttaler Peter Dolanjski i DuckDuckGo til Wired.

DuckDuckGo benytter lister av apper, og hva de sender hvor, for å identifisere hva som skal blokkeres. Denne listen må dermed oppdateres fra tid til annen, omtrent som et vanlig antivirusprogram gjør det. Man kan også sette apper på en egen hvitliste dersom man oppdager at de ikke fungerer optimalt med sperringen. Dette kan gjelde for eksempel spill og andre ting der det å sende data ut er en del av kjernefunksjonaliteten.

ATP vil for øvrig ikke stoppe appenes egne sporingsdata – for eksempel vil Google motta data fra Googles apper – men apper som forsøker å videresende data til en tredjepart, vil bli hindret i å gjøre det.

Selv om ATP er i beta og ennå langt fra ferdig, er det mye å blokkere:

Ifølge DuckDuckGos egne undersøkelser er det så mye som over 96 prosent av de mest populære gratis-appene for Android som sender sporingsdata til ulike eksterne servere. Av disse sendte 87 prosent data til Google og 68 prosent sendte til Facebook.

I sine undersøkelser har DuckDuckGo avdekket at tredjepartssporing kan inneholde svært personlig informasjon, for eksempel e-postadresser og GPS-koordinatorer. ATP vil enn så lenge ikke vise hvilken informasjon sporingsappene har forsøkt å videresende, men Dolanjski uttaler til Wired at de planlegger å vise slik informasjon i grove trekk til brukerne i en senere iterasjon av programvaren.

Venteliste

ATP er som nevnt ennå bare i beta, men det er enkelt og greit å sette seg på venteliste. Alt du trenger å gjøre er å installere DuckDuckGo-appen på telefonen din, eller oppdatere den til siste versjon om du allerede har installert den. Deretter går du til «settings»/innstillinger og finner frem «App Tracking Protection». Der kan du sette deg på listen, eller legge inn en tilgangskode dersom du er heldig nok til å ha fått en slik.