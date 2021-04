Snart kan du låse opp Iphone med munnbind, hvis du også har riktig klokke

Apple er straks klare med en ny oppdatering til Ios versjon 14.5, som etter seks betautgaver trolig blir tilgjengelig for nedlasting i løpet av april.

Muligheten for å låse opp Iphone med dine koronatrøtte øyne, selv om du bærer munnbind, seiler opp som en av de største forbedringene.

Face ID, selskapets biometriske autentiseringsteknologi for ansiktsgjenkjenning, kan normalt takle både tilførsel av skjegg og briller, men kommer til kort når halve ansiktet er skjult, slik det ofte er under koronapandemien.

Kineserne har for øvrig utviklet et helt annet system som kjenner igjen ansikter med munnbind, men noe slikt finnes oss bekjent ikke til mobiltelefoner.

Krever klokke

Vårens nyeste Ios fikser derimot biffen, slik at det endelig vil bli mulig å låse opp mobiltelefonen ved å glane på den, også mens du er iført maske.

Det vil imidlertid kun fungere hvis du samtidig har en opplåst Apple Watch på armen, så her har leverandøren kanskje funnet et ekstra salgsargument for sine smartklokker.

Klokken må naturligvis være paret mot mobiltelefonen for at dette skal fungere. I så fall vil den bekrefte opplåsing av mobilen ved å gi fra seg en lett vibrering.

Det vil ikke bli mulig å autentisere betalingsløsningene Apple Pay eller å foreta kjøp i Apple Store på denne måten. Slike scenarioer vil fortsatt kreve full ansiktsgjenkjenning eller sikkerhetskoden.

En kilevink til Facebook

Ios 14.5 bringer også med seg en rekke andre forbedringer. Macrumours har en brukbar liste over nyhetene.

Aller fremst av disse er antakelig «App Tracking Transparency», som da planene ble kjent i fjor vekket stor oppmerksomhet, både blant tilhengere og kritikere.

AppTrackingTransparency er kort forklart et teknisk rammeverk for utviklere. I realiteten er det et nytt personvern-initiativ som gjør det vanskeligere å spore mobilbrukere.

Løsningen snur opp ned på dagens regime, hvor adgang til en unik nøkkel i form av en Advertising Identifier (IDFA) har vært standardvalget. Det vil i fortsettelsen også være mulig å spore brukere med IDFA, men da kun etter samtykke der du ettertrykkelig godkjenner det.

– Uten samtykke så vil annonse ID-en være nullet ut, slik at du ikke får sporet brukerne, heter det i en fersk kunngjøring fra Apple, hvor de ber utviklere om å gjøre seg klare for dette.

Facebook som avhenger av sporing av brukere på tvers av nettsteder for sine målrettede annonser har uttalt seg meget kritisk til endringene.