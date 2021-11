Verdens første Iphone med USB-C ble solgt for over 700.000 kroner

USB C-standarden er nå gjeldende for de aller fleste mobiltelefoner, men Apple tviholder fremdeles på sin proprietære Lightning-løsning. Som digi.no rapporterte for litt siden tok en ingeniørstudent nylig saken i egne hender, noe som nå viser seg å ha vært ganske lønnsomt.

Ken Pilloner, som den utålmodige studenten heter, solgte nemlig sin spesialbygde Iphone X med USB C-port på auksjonsnettstedet Ebay til en mildt sagt heftig pris. Blant andre Cnet meldte om saken.

746.000 kroner

Det vinnende budet på auksjonsnettstedet endte på vanvittige 86.000 dollar, eller 746.000 norske kroner, etter at 116 budgivere hadde kastet seg på karusellen. Det er antakelig ny rekord for en mobiltelefon.

Hva som motiverte kjøperen til å punge ut en slik sum skal være usagt, men som Cnet peker på er det ikke umulig at prisen gjenspeiler etterspørselen etter USB C-funksjonalitet på Iphone. Det kan også være at vedkommende simpelthen verdsetter unike samleobjekter høyt.

Pilloners arbeid med å «oppgradere» Iphone X startet allerede i mai i år og beskrives på studentens egen blogg. Jobben var mer krevende enn man kanskje skulle tro, og studenten måtte både ty til omvendt konstruksjon (reverse engineering), vanskelige loddeoperasjoner og studier av dokumentasjonen til USB-C-spesifikasjonen.

Selve grunnen til at Pilloner unnfanget ideen er imidlertid svært ukomplisert.

– Motivasjonen bak prosjektet er enkelt. Jeg vil bare ha en Iphone med USB-C. Hvorfor? Fordi alt jeg eier har USB-C, så det hadde vært fint å konvertere en Iphone også. Ha én lader og én kabel til å lade alt, skriver studenten på bloggen sin.

En video som viser prosessen med å lage en unike Iphone-telefonen ser du nederst i artikkelen.

Slik ser den «ferdige» Iphone X-telefonen med USB C ut. Foto: YouTube

Presses av EU

Som digi.no rapporterte har EU-kommisjonen foreslått å gjøre USB-C til felles ladestandard for all elektronikk, men Apple viser enn så lenge ingen tegn til å gi etter for presset – snarere tvert imot.

– Vi mener regulering som påtvinger konformitet når det gjelder kontakten som er bygget inn i alle mobiltelefoner, hemmer innovasjon i stedet for å oppmuntre til det, og det vil skade forbrukere i Europa og økonomien som helhet, sa Apple i en kommentar til EUs initiativ i januar 2020, gjengitt av blant andre Reuters.

Apple har allerede byttet til USB-C-standarden på nettbrettet Ipad Pro og den seneste generasjonen av Ipad Air, så det er åpenbart at selskapet ikke skyr fullstendig unna denne standarden.

Som Apple Insider rapporterte, skrev den kjente analytikeren Ming-Chi Kuo imidlertid i et notat tidligere i år at det ikke foreligger noen indikasjoner på at Apple planlegger å bytte til USB-C på Iphone, til tross for at markedet forventer det.