Starlink kan nå brukes til sjøs – koster 50.000 kroner i måneden

Den satellittbaserte internettløsningen Starlink bygges ut i relativt høyt tempo. Nå har selskapet lansert et nytt tilbud som har en viss relevans for Norge, gitt landets lange kystlinje – nemlig «Starlink Maritime».

Det nye tilbudet lar brukere, som navnet antyder, benytte Starlink-teknologien til sjøs. Riktignok dreier det seg ikke akkurat om private småbåter, men snarere kommersielle fartøy, oljeplattformer og store yachter – noe som reflekteres i prisen.

50.000 kroner i måneden

Starlink Maritime koster intet mindre enn 5000 dollar, cirka 50.000 kroner, i måneden. I tillegg må man ut med 10.000 dollar – rundt 100.000 kroner – for maskinvarepakken som kreves for å bruke tjenesten.

Elon Musk, som selv tvitret om det nye tilbudet, innrømmer at prisen definitivt ligger i «premium»-segmentet, men at den likevel ligger langt under de fleste alternativer. Ifølge Musk betalte SpaceX for eksempel 150.000 dollar i måneden for å koble selskapets skip på nett, og da med langt lavere ytelse.

Den kostbare startpakken kommer med to terminaler og skal ifølge hjemmesiden gi en ytelse på opptil 350 Mbit/sekund i nedhastighet til sjøs. Musk opplyser at terminalene skal sørge for å bevare tilkoblingen selv i stormer og tøffe sjøforhold, men utover dette foreligger det ennå få tekniske detaljer.

Starlink har lagt ut et kart som viser dekningsområdene til det nye maritime tilbudet. Store deler av Nordsjøen, de sørlige delene av Østersjøen og hele Middelhavet har dekning allerede nå.

Slik ser dekningskartet til Starlink Maritime ut. Foto: SpaceX

Atlanterhavet senere i år

Hoveddelen av det nordlige Atlanterhavet vil etter planen få dekning på plass i fjerde kvartal i år, mens norskekysten ikke vil bli dekket før i første kvartal neste år – gitt at dekningskartet er en pålitelig kilde.

Det nye maritime tilbudet kommer på plass kun kort tid etter at Starlink fikk den offisielle godkjennelsen fra det amerikanske byrået FCC til bruk på kjøretøy og farkoster i bevegelse, som altså også inkluderer biler og fly.

Starlink har for øvrig konkurrenter. Som Digi.no meldte i april, har Amazon kommet et langt skritt videre mi sin Project Kuiper-satsing, med en kontrakt som sikrer til sammen 83 satellittoppskytninger.

Oppskytningene skal spres ut over en femårsperiode og vil omfatte mesteparten av de 3236 satellittene som vil utgjøre Kuiper-konstellasjonen.