Starlink gjør stor nytte for seg i Ukraina: Slik brukes nettverket til å kjempe mot russerne

Et samlet Vesten har fordømt Russlands invasjon av Ukraina, og også teknologiaktørene har tilbudt ulike former for assistanse. Elon Musk besluttet å sende Starlink-terminaler for å hjelpe det krigsherjede landet, og nå viser det seg at terminalene er ganske så nyttige.

Blant andre den britiske avisen Daily Mail rapporterer at Starlink-terminalene allerede har blitt tatt flittig i bruk av de ukrainske militærstyrkene – med stor suksess.

Brukes til å kontrollere droner

Aerorozvidka, som er navnet på en luftrekognoseringsavdeling i det ukrainske forsvaret, benytter nå satellittsystemet til å kontrollere droner som brukes til å gjennomføre angrep på russiske mål.

Saken ble først rapportert av The Telegraph og Times (krever abonnementer).

Starlink gjør det mulig for teamene av droneoperatører å kommunisere med etterretningspersonell og personell som er ansvarlig for identifisering av mål, ifølge rapporten. Dronene kan dermed instrueres til å slippe bomber, først og fremst mot tanks og andre kjøretøy.

Dronene som opereres på denne måten skal ha gjennomført en rekke oppdrag mot høyt prioriterte russiske mål, og mange av angrepene finner sted om natten ved hjelp av infrarøde sensorer som dronene er utstyrt med.

Visestatsminister og minister for digital utvikling i Ukraina Mykhailo Fedorov sa i et intervju med Washington Post nylig at Starlink-terminalene som landet har mottatt hittil, har vist seg å være «svært effektive» og at kvaliteten på forbindelsene er «glimrende».

Forsøker seg på sabotasje

Fedorov kunngjorde på Twitter før helgen at en ny ladning terminaler var ankommet landet, og en anonym kilde hevdet overfor Washington Post at det nå befinner seg rundt 5000 Starlink-terminaler i Ukraina.

Noen eksperter uttalte overfor avisen at Starlink trolig ikke er nok til å holde hele landet på nett, men at nettverket i mange tilfeller kan fungere som en pålitelig backup.

Som Digi.no rapporterte, har Elon Musk tidligere oppfordret til stor forsiktighet i bruk av Starlink-terminalene, da disse kan bli høyt prioriterte mål for russiske angrep. Russerne har gjort flere forsøk på signalblokkering, men ifølge Musk er ikke denne taktikken særlig effektiv.

– Noen Starlink-terminaler i nærheten av konfliktområder har blitt blokkert i flere timer av gangen. Våre seneste programvareoppdateringer omgår blokkeringen. Jeg er nysgjerrig på å se hva som blir det neste, skrev Musk i en Twitter-melding i begynnelsen av mars.

Signalblokkeringen har allerede blitt en prioritert sak for SpaceX, som ifølge Musk nå har skiftet fokuset over på cybersikkerhet for å forhindre sabotasjen av nettverket.