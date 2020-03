Stor milepæl: Windows 10 har endelig nådd sitt opprinnelige mål

Det har tatt vesentlig lengre tid enn ventet, men nå har Microsoft endelig nådd sin store milepæl med Windows 10. Operativsystemet har nemlig passert én milliard aktive brukere, opplyser Microsoft på Windows-bloggen.

Microsoft hadde opprinnelig et mål om å nå en milliard aktive Windows 10-brukere innen regnskapsåret 2018, som startet 1. juli 2017, men som digi.no rapporterte, innrømmet selskapet senere at dette målet ikke var realistisk.

Drar fra Windows 7

Mye av grunnen til at Microsoft nedjusterte målene var at svært mange ikke hadde benyttet seg av muligheten til å oppgradere til Windows 10 uten å betale da fristen for gratisoppdateringen gikk ut den 29. juli 2016.

I forbindelse med åpningen av selskapets Build-konferanse i mai 2017 opplyste selskapet at Windows 10 hadde nådd 500 millioner, altså halvparten av målet, så det har tatt cirka tre år å hente inn de resterende 500 millioner brukere.

Med den nye milepælen har også avstanden i antall brukere mellom Windows 10 og Windows 7 begynt å øke raskere enn tidligere.

Over 50 prosent markedsandel

Ifølge statistikken hos nettstedet Netmarketshare har Windows 10 nå passert 50 prosent i markedsandel blant alle operativsystemer på PC-er, mens Windows 7 nå ligger på 31 prosent til tross for at støtten for denne versjonen ble avsluttet den 14. januar i år.

Windows 7-bruken er med andre ord fremdeles stor, og det er også en relativt betydelig andel av digi.no sine lesere som ennå bruker operativsystemet.

Som vi rapporterte var det per januar i år cirka 10 prosent av Windows-brukerne blant våre lesere som hadde benyttet Windows 7 hver måned siden januar 2019, og heller ikke hos visse offentlige institusjoner er overgangen til Windows 10 komplett.