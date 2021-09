Storlansering fra Apple: Her er Iphone 13

Så er spenningen over. Ikke hvem som vant valget i Norge, men hvordan iPhone 13 ser ut, hvilke nyheter den bringer til torgs og hva den koster.

Svært mange her i landet har en iPhone i lomma. Mens markedsandelen på verdensbasis er på 15 prosent, anslår analyseselskapet Canalys at den ligger på et sted mellom 50 og 60 prosent i Norge og i resten av Norden. I Vest-Europa ligger den på 22 prosent, men regner man med hele Europa er den på 16 prosent.

Canalys tror salget har gått ned litt i Norden, men det gjør det ofte når mange venter på en ny modell.

Det er alltid de beste godbitene som kommer til slutt når Apple annonserer sine nyheter. Det betød at Tim Cook, med veldig mye assistanse fra en drøss med Applefolk og inviterte, startet med et par nye iPader. Den ene er en ny, billig 10.2-tommer i tradisjonell Apple-stil med en A13-prosessor, men med bedre programvare gjennom iPadOS15 og støtte for penn og tastatur. Prisen i Norge blir på 3 990 kroner

iPad Mini: Dette er en stor oppgradering som mange vil sette pris på. Foto: Apple

Adskillig mer interessant er nye iPad Mini som koster fra 5 990 kroner. Den får samme design vi kjenner fra dyrere iPader og har nå en 8,3 tommers skjerm uten å øke ytre størrelse mye. Den har Touch ID i startknappen. Og med en A15 Bionic-prosessor er den 40 prosent raskere enn før på CPU-ytelse og 80 prosent raskere på GPU-ytelse. En vesentlig raskere Neural engine gjør at du kan oversette en samtale i sanntid. Apple fremholder at den nå har en USB-C port som er opptil 10 ganger raskere enn Ligtning. Det kommer modeller med 5G, og det er verdt å merke seg at den har stereohøyttalere på hver side, så lyden burde være veldig bra.

Et nytt 12 MP vidvinkelkamera på forsiden støtter Center Stage. Det vil si programvaren som følger deg når du flytter deg i rommet under et videomøte. Kameraet bak er også på 12 MP og kan ta opp 4K video

Fire nye Iphone-er

Som i fjor kommer Apple med fire nye modeller som hver erstatter en med nummer 12 på brystet. Iphone 13 mini, Iphone 13, Iphone 13 Pro og Iphone 13 Pro Max får stort sett den samme designen i en syklus til. Mange hadde kanskje håpet på noe helt nytt, men det er vel 14 som skal få det. Det ser ut som den største nyheten på utseende er nye farger.

Som alltid presenterer Apple dette som de mest fantastiske Iphone-ene noen gang. Det må i så fall være kameraene, selv om dette også dreier seg om to og tre kameraer på 12 MP.

Pro: Det er nesten umulig å se forskjell på Iphone 13 Pro og forgjengeren. Foto: Apple

Som sedvanlig kommer en ny brikke som selvfølgelig er kraftigere enn før. At toppmodellene nå kan fås med en TB arbeidsminne er jo greit, men neppe noe mange har behov for. Om de ikke har en sprekkeferdig bankkonto som trenger litt reduksjon. For her snakker vi om en pris på hele 18 190 kroner for iPhone 13 Pro og 19 390 kroner for iPhone 13 Pro Max. De billigste modellene har hatt arbeidsminne helt ned i 64 GB. Den minnekonfigurasjonen er nå borte til fordel for 128 GB.

Minstemann, iPhone 13 mini, koster fra 8 490 kroner mens litt større iPhone 13 koster fra 9 790 kroner iPhone 13 Pro koster fra 12 290 kroner mens iPhone 13 Pro Max starter på 13 490 kroner.

Raskere

A15 Bionic kommer som ventet i de nye modellene. 15 milliarder transistorer med 6 CPUer og er den raskeste mobilprosessoren i bransjen. Rundt 50 prosent raskere enn raskeste konkurrent, hevdes det.

30 prosent raskere CPU og 50 prosent raskere GPU

Større batteri

Apple har til nå vært usedvanlig flinke til å bruke lite strøm, men samtidig har de spart på batteristørrelsen. Litt for mye kanskje, for ingen er så søkende etter en stikkontakt som iPhone-eiere. Derfor er det en etterlengtet nyhet at de nye modellene får et større batteri. Hvor stort er ikke oppgitt ennå, men den største Pro Mac veier hele 240 gram. Det er 12 mer enn forrige modell.

Apple lover 1,5 timer lenger batterilevetid på 13 Mini og 2,5 timer på 13. På samme måte skal Pro vare 1,5 time lenger og Pro Max 2,5 time lenger.

Ikke Pro: iPhone 13 kan i det minste identifiseres på baksiden ved at kameraene n å ikke er rett over hverandre, men diagona. mon: rt. Foto: Apple

Mange hadde gjettet på at ladehastigheten skulle øke, men den stopper på 20 Watt med kabel og 15 watt trådløst.

120 Hz skjerm

Mange ble nok skuffet da heller ikke iPhone 12 dukket opp med annet enn 60 Hz oppfriskningsfrekvens på skjermen. Nå får Pro-modellene 120 Hz skjermer, dynamisk fra 10 Hz og oppover, men de rimeligere utgavene får det ikke denne gangen. Når Apple introduserer det høres det nesten ut som de har funnet opp slike skjermer selv om konkurrentene har hatt det i flere år.

Skjermen i Pro-modellene er blitt vesentlig mer lyssterk. Opptil 28 prosent mer lyssterkt og kan nå hele 1200 nits utendørs.

Mindre busslomme

Busslomma, som har vært ganske stor på iPhone er nå 20 prosent mindre. Men den er fremdeles stor i forhold til de fleste Androidmodeller som nøyer seg med et hull til frontkamera. Men, skal det sies, Apples FaceID er bedre enn noen andre former for ansiktsgjenkjenning, og krever flere sensorer.

Ingen USB-C

Det kommer ingen USB-C port denne gangen heller, selv om både Mac og Ipad har tatt i bruk standarden. På tross av EUs trusler om å tvinge fram en standardisering, holder Apple på Lightning-porten. De mener det er lettere å kontrollere kvaliteten på kablene som kobles til, men det er nok også et argument at de tjener så mye på å lisensiere ut til utstyrsleverandører.

Det rare er at Apple selv skryter av USB-C i på Ipad og på den nye laderen til klokka og til MagSafe.

Bedre kamera

Nå får alle modellene sensorskift som flytter bildesensoren for å eliminere håndbevegelser. Det bør gi bedre bilder på de billige utgavene. At kameraene er bedre i de to Promodellene antyder det som ser ut som et litt større utstikk.

Alle kameraene får bedre lysstyrke og alle har derfor nightmode. Om dette betyr at de har fått større sensorer er det ikke sagt noe om, men det vil nok lekke ut snart.

Video kommer nå med cinematic mode som flytter fokus på en kunstnerisk måte sik at det er lette å følge med på hva den som filmer vil at du skal se på. Men her er det algoritmer eller du selv som styrer hva som skal være i fokus.

Ultrawide-kameraet får nå makrofunksjon og telekameraene i Promodellene får 3X Zoom, opp fra 2X og 2,5X i de tidligere modellene.

Kameraene derimot, imponerer ikke denne gangen heller, men det er ingen tvil om at Apple er skikkelig gode på programvaren som styrer dem og nå skal den blir enda bedre, sier de. Det tror vi på.

Kamerakonfigurasjonen

Siden det ikke er større endinger i designen på telefonene, kan i hvert fall de to billigste modellene by på én. De to kameraene sitter nå i en diagonal retning i stedet for i en linje langs langsiden. Det er nok mest for å kunne signalere at jeg har nyeste modell.

Klokka

Er det i ett segment Apple virkelig leder, så er det på smartklokker. Apple Watch har halvparten av verdensmarkedet. Det vokste hele 37 prosent i første halvår fra samme periode i 2020.

Derfor har spenningen vært stor om hva Apple har oppe i ermet for Apple 7.

Her kommer som spådd en vesentlig større skjerm uten at klokka har økt særlig i størrelse. Skjermen bøyer ut over kanten og den er attpåtil være både sterkere og mer bruddsikker enn tidligere. I forhold til Watch 6 er skjermen 20 prosent større og kan vise nesten 50 prosent mer tekst. Når du skiver direkte, gjetter den på ord for å skive raskere. Skjermen er mer lyssterk, opptil 70 prosent målt innendørs.

Mange av appene er endret for å dra nytte av den større skjermen.

Watch 7 har også fått IP6X-klassifisering som gjør at den bedre tåler støv. Vann er ikke noe problem, da den er vanntett til 50 meter.

Varer ikke lenger

Mange hadde spådd at Apple hadde puttet inn et større batteri. Det er mulig at de har gjort det, men i så fall brukes strømmen opp på den større skjermen. 18 timer driftstid. USB-basert magnetisk lading. Og selvfølgelig masse remmer og utstyr. Prisen er ikke fastsatt ennå, men i USA starter den på 399 dollar.