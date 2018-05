Telia inngår avtale med den danske fibergiganten TDC

5G-teknologien er på vei, og nå har teleselskapet Telia tatt et stort steg som de mener vil posisjonere selskapet godt for den kommende teknologien. I en fersk pressemelding opplyser nemlig Telia Norge at de har inngått en fiberrammeavtale med det danske teleselskapet TDC.

TDC er et dansk teleselskap med virksomheter innen mobiltelefoni, fasttelefoni og Internett i en rekke europeiske land, og i Norge sitter selskapet på et betydelig optisk fibernett i og rundt de største byene, deriblant Oslo, Skien, Kristiansand, Stavanger og Bergen.

Selskapet kjøpte norske Get i 2014 og i dag er mer enn 500 000 norske hjem og over 1,5 million privat- og bedriftskunder tilkoblet TDC sitt nett.

Bedre forberedt på 5G

Den nye avtalen mellom Telia Norge og TDC innebærer i første omgang bruk av sistnevntes fibernett til Telias basestasjoner i Sandnes og Stavanger, men avtalen legger også til rette for å benytte deres fiber i de øvrige områdene hvor TDC har fiber, som altså omfatter ovennevnte byer.

Ifølge Telia Norge vil den nye avtalen sikre at selskapet er godt forberedt på 5G-teknologien, som nå er rett rundt hjørnet.

– Vi vil sikre gode tekniske og økonomiske løsninger i regionene, og med avtaler på plass i flere regioner, både i Oslo, Innlandet, Hordaland, Østfold og nå Rogaland er vi godt i gang med å etablere en egen fiberbasert infrastruktur for vårt mobilnett. Det sikrer utviklingen mot 5G hvor vi får full kontroll over eget nett og tjenesteproduksjon. 5G-teknologien vil gjøre sitt kommersielle inntog i løpet av de neste årene, og kontroll på eget nett vil være en viktig premissgiver for en rask innføring av 5G, sier teknisk direktør i Telia Norge Dag Wigum.

Telia og Telenor konkurrerer om å bli først med 5G i Norge. Sistnevnte var først ute med å vise frem teknologien i mars i fjor og har ambisjoner om å bli førstemann ut med løfter om at enheter innenfor dekning skal få hastigheter på mellom 1 og 10 gigabit per sekund. Telia har imidlertid hevdet at mye kan skje frem mot 2020, som er det forventede tidspunktet for den kommersielle lanseringen av 5G.

Nysgjerrig på 5G? Dette er det du bør vite om teknologien »