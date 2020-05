TEST: JBL Club One

JBL lanserte nå i vår en ny serie hodetelefoner med aktiv støydemping. JBL Club består av tre modeller, hvor Club One – som vi har testet – er toppmodellen.

Ifølge JBL skal Club-serien være beregnet på hjemmebruk, kontorarbeid og reising – men samtidig bruke det de kaller «profesjonell lydteknologi».

Flaggskipet Club One har 40 mm høyttalerelementer med membraner laget i materialet grafén (graphene). Dette er et veldig lett og sterkt karbonbasert material – faktisk så mye som 200 ganger sterkere enn stål med en sjettedel av vekten. Fordelen med lav vekt og høy styrke er at høyttalerelementene er lettere å drive – siden det kreves mindre kraft å bevege elementene frem og tilbake. Det skal i teorien gi høyere effektivitet og bedre lyd.

JBL Club One Vekt: 378,5 gram

Tilkobling: Bluetooth 5.0, 3,5 mm minijack.

Frekvensrespons: 10 Hz - 40 kHz (passiv), 20 Hz - 20 kHz (aktiv)

Følsomhet: 95 dB SPL ved 1 kHz / 1 mW

Maks inngangseffekt: 3500 mW Impedans: 32 ohm

Høyttalerelementer: 40 mm dynamisk driver i grafén

Batteritid: 45 timer med Bluetooth, 23 timer med Bluetooth og aktiv støyreduksjon. 25 timer støyreduksjon ved avspilling via kabel.

Ladeport: USB-C

Pris: kr 4200 inkl. mva.

De nærmeste konkurrentene til JBL Club One blir antagelig Bose NCH 700 og Sony WH-1000XM3, og kanskje også Marshall Monitor II A.N.C.

Solide og påkostede

JBL Club One er velkonstruerte hodetelefoner som virker solide og som har et gjennomtenkt design. Det skader heller ikke at hodetelefonene ser bra ut, med bøyle i matt, svartlakkert metall og med blanke metalldetaljer på klokkene. Foran høyttalerelementene er det et metallgitter, som igjen er dekket av et tynt og nesten helt gjennomsiktig stoff som knapt er synlig.

Byggekvalitet og materialvalg er på topp. Foto: Kurt Lekanger

Øreputene er store og myke, og en godt polstret hodebøyle gjør at Club One er svært behagelige å ha på seg, selv om de ikke er av de aller letteste. Øreputene slipper gjennom veldig lite støy utenfra – og tetter også så godt at du ikke plager omgivelsene veldig mye med musikken din, selv om noe lyd slipper ut hvis du spiller veldig høyt.

På venstre øreklokke er det knapper for å skru av og på hodetelefonene, for Bluetooth-paring, samt en knapp som aktiverer den såkalte «Smart Ambient»-funksjonen. Et kjapt trykk på den demper musikken og slipper gjennom samtalelyd. Praktisk hvis noen – Gud forby – plutselig vil prate med deg. Holder du inne denne knappen en liten stund skrur du av eller på den aktive støydempingen (ANC).

Det sitter et metallgitter foran de 40 mm store grafén-elementene. Foto: Kurt Lekanger

Det er en stor knapp på venstre øreklokke som aktiverer enten Google Assistant eller Amazon Alexa. På høyre øreklokke finner du volumknappene, samt en knapp for å starte eller stoppe musikken – eventuelt besvare telefonanrop.

Du får med kabler i to ulike lengder, samt et par adaptere. Foto: Kurt Lekanger

Det følger med to ulike kabler, én tynn kabel i vevd stoff og én litt lenger og kraftigere spiralkabel. Kablene kan festes på enten høyre eller venstre øreklokke, og låses fast ved å skru pluggen en kvart runde i kontakten. Kablene har 3,5 mm-kontakt i den enden som skal inn i PC-en eller mobiltelefonen, og det følger med en 6,3 mm adapter hvis du ønsker å bruke hodetelefonene med et stereoanlegg som bruker denne typen store kontakter. I esken ligger det også en dobbeltkontakt-adapter av den typen som tidligere var vanlige på fly.

Vi nevner ellers at hodetelefonene leveres med et veldig plassbesparende etui som er forholdsvis hardt, og dermed gir god beskyttelse til hodetelefonene. Etuiet har imidlertid ikke egen plass til kabler eller adaptere, men det går greit å lure den minste kabelen innimellom hvis du vil ha med den.

Etuiet tar liten plass og beskytter hodetelefonene godt. Foto: Kurt Lekanger

Svært god lyd

Til rundt 4000 kroner forventer vi ganske mye når det gjelder lydkvalitet. Dette er et prissegment der vi finner veldig mange gode produkter. Heldigvis skuffer ikke JBL.

Det er knapper både på høyre og venstre side. De runde hullene nederst på hver øreklokke er for tilkobling til kabel, som skrus fast ved å vri pluggen en kvart omdreining. Pluss for at du kan velge hvilken side du vil ha kabelen. Foto: Kurt Lekanger

Lydbildet er godt balansert og ganske nøytralt, med masse detaljer i de øvre frekvensområdene og en dyp og kraftfull bass med masse trøkk uten at det blir for masete. Hodetelefonene spiller svært godt enten du spiller lavt eller skrur opp lyden temmelig høyt. Vi testet med mange ulike typer musikk, og synes Club One takler det meste veldig godt.

Den aller beste lydkvaliteten får du ved bruk av kabel – selv om også lydkvaliteten via Bluetooth er meget god. Bruker du kabel mister du imidlertid mulighetene som finnes i den tilhørende mobil-appen, som for eksempel å endre equalizer-innstillinger. Da blir lyden slik den kommer fra PC-en, mobiltelefonen eller stereoanlegget ditt. I equalizeren i appen kan du velge forhåndsinnstillinger basert på preferansene til det som visstnok skal være noen av verdens beste DJ-er. Kanskje mest en gimmick – men sikkert interessant for noen.

Via appen kan du endre innstillinger for hodetelefonene, oppdatere programvaren, samt justere equalizer-innstillingene.

JBL Club One. Foto: Kurt Lekanger

Den aktive støydempingen fungerer veldig godt – og på høyde med det Sony eller Bose leverer. Du kan skru på støydempingen selv om du bruker hodetelefonene med kabel, men vi merker at lyden forandrer seg litt og etter vår mening er lydkvaliteten bittelitt bedre med støydempingen skrudd av. Du får blant annet litt dypere og fyldigere bassgjengivelse. Øreputene isolerer såpass godt støy fra omverdenen at i hvert fall undertegnede foretrakk å lytte til musikk uten støydemping på. Det fungerer i hvert fall fint på hjemmekontoret – så kan man heller skru på ANC når man befinner seg på et tog eller et fly.

Hvis du bruker hodetelefonene med kabel, uten støyreduksjon, får du en frekvensrespons som går helt fra 10 Hz og opp til 40 kHz, mens du i trådløsmodus med aktiv støydemping begrenses til 20 Hz-20 kHz. Dette er uansett det normale, og få klarer å høre frekvenser utenfor dette området – men det kan uansett være verdt å være oppmerksom på hvis du er en av dem med bedre hørsel enn gjennomsnittet.

Konklusjon

JBL Club One er en av de beste hodetelefonene vi har testet i prisklassen rundt 3000-4000 kroner. Kanskje de beste.

Hodetelefonene virker påkostede både når det gjelder materialvalg og funksjoner, og de er behagelige å ha på. Det viktigste er imidlertid lydkvaliteten. Club One har svært god, balansert og detaljert lyd – med masse trøkk og dybde i bassen, samtidig som det er rikelig med detaljer i de øvre frekvensområdene og en behagelig vokalgjengivelse. Den aktive støydempingen fungerer veldig godt, og det er et pluss at det følger med kabler i ulike lengder og et solid og plassbesparende oppbevaringsetui.

Batteritiden på 23 timer med aktiv støyreduksjon – eller 45 timer uten – er ganske god, og bedre enn Bose – selv om den blir forbigått av blant annet Sony og Marshall Monitor II.

Den kanskje nærmeste konkurrenten når det gjelder både lydkvalitet og støydemping, er Sony WH-1000XM3. Disse koster en tusenlapp mindre en JBL Club One, men er også svært gode hodetelefoner. Undertegnede holder imidlertid en knapp på JBL Club One som sin favoritt.