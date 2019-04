For noen uker siden lanserte Apple to nye iPad-er, iPad mini og iPad Air. Vi har nå testet førstnevnte – som er den første nye iPad mini-modellen på fire år.

Apple iPad mini (2019) Skjerm: 7,9" LED-bakbelyst LCD, 2048 x 1536 punkter

Prosessor: Apple A12 Bionic

Lagringsplass: 64 eller 256 GB

Operativsystem: iOS 12 Trådløst: wifi 802.11a/​b/​g/​n/​ac (2,4 + 5 GHz). Bluetooth 5.0. Noen modeller har LTE (4G)

Kamera: 8 megapiksler, f/2,4, autofokus. Frontkamera: 7 megapiksler f/2,2. Øvrig: Nano-SIM + eSIM. Touch ID. Lightning-kontakt, 3,5 mm hodetelefonutgang. Lightning til USB-kabel og lader følger med.

Batteri: 19,1 Wh, opptil 10 timer surfing, videoavspilling eller musikkavspilling. (9 timer på 4G-modellen) Størrelse: 203,2 x 134,8 x 6,1 mm

Vekt: 300,5 gram (308,2 gram for 4G-modellen)

Pris: Fra 4490 for wifi-modellen, fra 5990 for wifi + cellular-modellen.

Utseendemessig er det lite som skiller 2019-modellen av iPad mini fra den gamle, men nettbrettet er kraftig oppgradert på innsiden.

I likhet med den opprinnelige iPad mini-modellen er skjermen 7,9 tommer stor. Nettbrettet har også samme størrelse og omtrent samme vekt.

Nå som mobiltelefonene har blitt større, plasserer iPad mini seg pent mellom de minste iPad-modellene og en mobiltelefon. Det store spørsmålet er hvem som trenger et nettbrett som tross alt ikke er så voldsomt mye større enn en mobiltelefon?

Til sammenligning har iPhone XS Max en skjerm på 6,5 tommer – mens iPad mini-skjermen som sagt er på 7,9 tommer. iPad-en har imidlertid et helt annet høyde/breddeformat på skjermen, noe som gjør at forskjellen på skjermstørrelse er større enn man skulle tro bare ut fra tallene. iPad-skjermens 4:3-format er supert for deg som vil ha mye plass på skjermen til å surfe på nettet, lese e-bøker, bruke notat-apper, og så videre. Ulempen med formatet er at du får brede striper oppe og nede når du skal se på film i for eksempel 16:9-format.

iPad mini. Foto: Kurt Lekanger

Skjermen har god bildekvalitet, og med en lysstyrke på 500 nits er den lett å lese, selv ute i solen. Ifølge Apple er dette 25 prosent høyere lysstyrke enn på den gamle. Oppløsningen er den samme (2048 x 1536) som i den gamle modellen, høy nok til at den er skarp og fin.

En nyhet er at det nå er støtte for True Tone – en løsning som automatisk justerer hvitbalansen til skjermen avhengig av lyset fra omgivelsene. Dette er en løsning vi kjenner fra de dyrere iPad-modellene.

Ingen ansiktsgjenkjenning

Apple har kuttet ut fingeravtrykksleseren i en rekke av sine produkter, både i mobiltelefoner og i iPad Pro. Nye iPad mini kommer fortsatt med fingeravtrykksleseren (Touch ID).

Fingeravtrykksleseren fungerer imidlertid utmerket – og mange vil nok hevde at den kanskje er en bedre løsning for å låse opp nettbrettet, enn den sveipe-løsningen som brukes i blant annet iPad Pro og iPhone XS.

Siden kabinettet er det samme som i den originale iPad mini-modellen, kan kanskje iPad mini se litt gammeldags ut – spesielt ettersom det er ganske tykke rammer rundt skjermen. På nye nettbrett og mobiltelefoner har det som kjent blitt mer og mer vanlig med nesten rammeløse skjermer.

iPad mini benytter fortsatt den «gode gamle» fingeravtrykksleseren, i motsetning til Pro-modellene hvor Apple har gått over til ansiktsgjenkjenning. Foto: Kurt Lekanger

En annen ting som heller ikke er endret fra den gamle iPad-en, er ladekontakten. Nettbrettet har fortsatt en Lightning-kontakt, noe vi synes er litt rart tatt i betraktning at Apple jo byttet fra Lightning til USB-C da de lanserte iPad Pro i fjor. Foreløpig er det kun iPad Pro som har USB-C, men vi vil tro dette vil bli standard-kontakten også på øvrige Apple-produkter fremover, noe annet ville vært merkelig.

Fungerer med skjermpenn

iPad mini med smart cover (ekstrautstyr) Foto: Kurt Lekanger

En av de store nyhetene med årets iPad mini er at den (og den nye iPad Air-modellen) har fått støtte for skjermpennen Apple Pencil. Pennen kan brukes til å for eksempel ta notater, for eksempel via den utmerkede notat-appen Notability, eller til å tegne med.

En rekke apper har innebygget støtte for Apple Pencil, for eksempel kan du bruke den i Apples egne iWork-apper Pages, Numbers og Keynote. Du kan for eksempel gjøre notater direkte i en Keynote-presentasjon, eller skrive inn tilbakemeldinger og kommentarer i dokumenter.

iPad mini blir liten i forhold til toppmodellen – iPad Pro på 12,9 tommer. Foto: Kurt Lekanger

En ting Apple ikke snakker så høyt om, er at det er den gamle Apple Pencil-modellen som kan brukes sammen med iPad mini og iPad Air. Apple lanserte i fjor en bedre penn hvor du blant annet kan feste pennen med magnet på siden av iPad-en og lade den trådløst. Med iPad mini må du bruke den gamle pennen, som du plugger inn i Lightning-kontakten for å lade. Dette er en temmelig håpløs løsning, siden du må ha hele pennen stikkende ut av Lightning-kontakten, med fare for å knekke kontakten hvis du skulle dulte borti den. Og hetten du må ta av når du skal lade er veldig lett å miste.

Dekselet er ekstrautstyr, men kjekt å ha både for å beskytte nettbrettet, men også for å kunne stille det opp på denne måten for eksempel når du vil se en film eller vise en presentasjon. Foto: Kurt Lekanger

Prisen for pennen er 999 kroner (noen hundrelapper billigere enn pennen til iPad Pro), som er litt stivt kanskje.

Kraftig prosessor

iPad mini har fått en kraftig oppgradering under panseret, og nettbrettet benytter nå den samme Apple A12 Bionic-prosessoren som sitter i iPad Air og mobiltelefonene iPhone XS og iPhone XR. Prosessoren er noe svakere enn A12X-prosessoren som sitter i iPad Pro. Ifølge Apple skal ytelsen være opptil tre ganger så høy ytelse som på den gamle iPad mini-modellen, og grafikkytelsen ni ganger bedre.

I daglig bruk oppleves iPad mini som et svært raskt nettbrett, uansett om det er i produktivitetsapper eller i spill. Ytelsen er god nok til at man kan bruke applikasjoner som utnytter såkalt «utvidet virkelighet» (AR – Augmented Reality), for å legge animasjoner og grafikk «oppå virkeligheten».

Her er noen ytelsestester vi har gjort:

Vårt testeksemplar kom med 256 GB lagringsplass, men det finnes også en versjon med 64 GB.

Apple iPad mini gjør det ganske bra i ytelsestestene. Foto: Kurt Lekanger

Apple tar seg godt betalt for både lagringsplass og for 4G-støtte («cellular»).

Den billigste modellen starter på 4490 kroner for 64 GB, eller 5990 kroner hvis du vil ha 256 GB lagringsplass. Det spørs selvfølgelig på bruksområdet, men 64 GB kan fort bli i minste laget hvis du har tenkt å lagre mye filmer, bilder og annet på nettbrettet – i tillegg til apper.

Kameraet på 8 megapiksler tar ikke spesielt gode bilder, men du har i det minste muligheten. Foto: Kurt Lekanger

Modellen med 4G-støtte (wifi + cellular) koster 1500 kroner mer enn den modellen som kun har wifi. Vi synes dette er et temmelig høyt prispåslag for å få 4G, så her bør du vurdere om hvorvidt du trenger SIM-kort i nettbrettet eller om du bare vil koble deg på nett via mobiltelefonen din når du ikke er i nærheten av et wifi-nett.

Ellers nevner vi at det er det samme gamle 8 megapiksel-kameraet som sitter i dette nettbrettet som i den gamle modellen. Det er ikke all verden – men vi tror kanskje ikke så mange benytter nettbrett til å ta bilder med, spesielt ikke nå som mobiltelefonene har fått så gode kameraer. Du kan riktignok bruke kameraet til andre ting, som de nevnte AR-funksjonene – men til det er kameraet mer enn godt nok.

Konklusjon og alternativer

Apples nye iPad mini er et svært godt nettbrett for deg som ikke vil ta steget opp til en iPad pro, og som foretrekker et lite nettbrett som ikke veier for mye eller tar for mye plass. Nettbrettet er raskt, det har en god skjerm og som med alle andre iPad-er så er batteritiden veldig god. At man nå kan bruke penn er positivt, selv om vi skulle ønske det var støtte for den nyeste pennen – som er bedre.

Samtidig er det heller ikke til å stikke under stol at iPad mini kanskje ser litt gammeldags ut, uten heldekkende skjerm og med den gamle Touch ID-knappen vi kjenner fra de gamle nettbrettene og mobilene fra Apple. Om det gjør noe, er vi ikke så sikre på. Dette er et design som funker – og det er lett å bli glad i dette nettbrettet.

Av alternativer fra konkurrentene er det kanskje spesielt Huawei Mediapad M5 som stikker seg ut. Det koster noe mindre enn iPad mini, og har omtrent samme skjermstørrelse (men 16:10-format). Ytelsen er imidlertid på langt nær like god som iPad mini.