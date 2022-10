Sony Xperia 5 IV er bra – men ikke bra nok

Førsteinntrykket av Xperia 5 IV er positivt. Den virker svært solid, ligger godt i neven, og gir et stilig og nesten minimalistisk inntrykk, selv om den her an og annen ytre ting som ikke så mange andre har.

Men Sony må tenke litt over navngivingen sin, for å kalle en telefon for «fem fire» kan synes som de har latt seg inspirere av den stadig mer forvirrende navnekonvensjonen for USB-hastigheter.

Men pen, det er den.

Konstruksjon

Det er vanskelig å ikke like Xperia 5 IV når man får den i neven. Den er relativt lang og tynn – men likevel litt mindre i alle retninger enn f.eks. Samsungs Flip3 og Flip4 – og ligger dermed godt i hånden. Selv for de med små hender er det ikke veldig vanskelig å nå over skjermen med tommelen når den holdes enhånds.

Stilren telefon. Foto: Are Thunes Samsonsen

Baksiden er belagt med matt glass, som gjør at den ikke er like glatt og blank som andre. Metallrammen rundt føles solid og pålitelig, og alt i alt er konstruksjonen fremragende.

I tillegg har Sony tydeligvis tenkt seg godt om i designet av den. Skuffen for SIM-kort trenger ikke verktøy for å åpnes, noe bare de færreste av mobiler kan skryte på seg. Skuffen er dobbeltsidig, slik at SIM-kortet legges på ene siden og et eventuelt micro-SD på den andre. Imponerende, med tanke på at dette er en telefon som har sertifiseringer for beskyttelse mot både støy og vann.

På toppen finner vi en minijack, og på høyre side finnes volumbryter, av-/på-bryter med fingeravtrykksleser, og en utløserbryter for kamera. Fingeravtrykksleseren er dessverre ikke spesielt imponerende, og den sliter ganske ofte med å lese fingeravtrykket, uvisst av hvilken grunn. Ofte må vi derfor falle tilbake til andre metoder for opplåsing av telefonen. Når den funker, er den helt grei, mens når den ikke funker er det såpass irriterende at vi ikke helt skjønner vitsen med å betale for funksjonaliteten. Xperia 5 IV burde nok egentlig fått en bedre fingeravtrykksleser enn denne, kanskje også bak skjermen heller enn på siden.

Fra venstre: Volumknapp, fingeravtrykksleser/på-knapp, kameraknapp. Foto: Are Thunes Samsonsen

Kamerabryteren sitter ute på ene siden, naturlig plassert for når man skal ta bilde. Et langt trykk åpner kameraappen og et kort press tar bilde, selv om telefonen fortsatt er låst. Du får se bilder du nettopp har tatt uten å låse opp telefonen, men deretter er det stopp. Skal du dele dem eller behandle dem på noe vis, må du låse opp telefonen først.

Foto og video

Og mens vi snakker om foto:

Dette er helt klart en telefon tiltenkt skapere av multimedia. Appene som medfølger for lyd, foto og video er fremragende, og laget for å gjenspeile betjeningen av Sonys egne kameraer.

De har sine små problemer, som for eksempel at menyen er kun for høydeformat og ikke roterer når du roterer telefonen, men dette er for det meste detaljer. For en fotoentusiast, er dette noen av de beste fotoappene som er tilgjengelig, og Sony bør her kjenne sin besøkelsestid og utvikle disse appene også for andre telefoner enn sine egne.

Gjerne mot moderat betaling, for så bra er de faktisk.

Sony Xperia 5 IV Størrelse og vekt: 156 x 67 x 8,2 mm, 172 gram.

Fukt-/støvsikring: IP68, maks dybde 1,5 m.

Konstruksjon: Corning Gorilla Glass Victus, Armor aluminium-ramme. Skjerm: 6,1 tommer OLED, 2520 x 1080 piksler, 120 Hz HDR.

Prosessor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

RAM/Lagringsminne: 8 GB RAM, Lagringsminne på 128 GB.

Kortstøtte: Nano SIM, eSIM. MicroSD/SDHC/SDXC (Max 1 TB). Operativsystem: Android 12. Batteri: 5000 mAh, Xperia-Adaptive Charging, Power Delivery, maks 30 watt.

Trådløs lading: Qi, maks 15 watt.

Hovedkamera (60 mm): 12 megapiksler, f/2.4, 40 grader synsvinkel, 1/3.5" Sony Exmor RS CMOS-sensorbrikke.

Hovedkamera (24 mm): 12 megapiksler, f/1.7, 82 grader synsvinkel, 1/1.7" Sony Exmor RS CMOS-sensorbrikke.

Hovedkamera (16 mm): 12 megapiksler, f/2.2, 124 grader synsvinkel, 1/2.5" Sony Exmor RS-sensorbrikke.

Frontkamera: 12 megapiksler, f/2.0, 83 grader, 1/2.9" Sony Exmor RS-sensorbrikke. Videoopptak: 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 25 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 120 fps Fysiske koblinger: USB-C (USB 3.2), minijack (inn eller ut).

Trådløsteknologi: 5G, 4G (LTE), Bluetooth 5.2, Wifi 6 (802.11ax), NFC.

Navigasjon: A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS.

Biometri: Fingeravtrykksleser på siden, ansiktsgjenkjenning.

Norsk pris: Ca 10.000 kr for 8/128 GB.

Finnes også i 256 GB-versjon, men enn så lenge uten norsk pris.

Kameraene er bra også på hardware-siden, men ikke like bra som på storebroren Xperia 1 IV. Xperia 5 IV mangler den optiske telezoomen fra sin dyrere bror, men det er også omtrent det.

Det hører også med til historien at Xperia 5 IV ikke har den optiske zoomen fra 70 mm ekvivalent til 105 mm ekvivalent som Xperia 5 III hadde. Dermed er all zooming digital, noe som nødvendigvis fører til tap av bildekvalitet dersom man ikke bruker de tre faste brennviddene.

Bildekvaliteten er ellers bra, i alle fall hvis man ikke zoomer inn for langt eller beskjærer for mye. Dessverre er oppløsningen bare 12 megapiksler, og spesielt fordi den optiske telezoomen mangler, savner vi litt flere muligheter her. For feriebilder og slikt kommer man langt med 12 megapiksler, men skal man zoome inn for å plukke opp detaljer i tekst eller bilde, er det ikke nok.

Autofokuset er imidlertid utmerket, og alle de tre kameraene kan ta opp video i 4K med 120 hz, så selv om vi ikke kan kalle Xperia 5 IV for noen kamerakonge, så er den heller ikke bånn i bøtta på dette punktet. DNG-filene er det imidlertid ikke all verdens vits i å bruke. JPG-kvaliteten er bra, og du får bare ekstra arbeid i form av etterbehandling dersom du bruker DNG, uten å tjene inn noe særlig av kvalitet.

Foto: Are Thunes Samsonsen

Lyd

Opptaksappen Music Pro er like bra som de tilsvarende for foto og video, men med ett unntak: Maksimal varighet på opptaket er 10 minutter, så opptak av hele forelesninger eller intervjuer kan du bare glemme.

Gjett hvordan vi oppdaget akkurat det...

Uansett kan man sende lydopptaket til Sonys servere for opprensking av bakgrunnsstøy og slikt, men for å være ærlige er vi en smule usikre på nytteverdien av akkurat dette, da forskjellen er heller liten og ofte langt fra tydelig.

De innebygde høyttalerne skal ha fått et nytt oppheng som reduserer vibrasjoner, og lyden skal dermed være bedre enn forgjengeren. Xperia 5 III fikk imidlertid en del kritikk for lyden, så at Sony både ønsket og hadde rom for å forbedre den, er ikke overraskende.

Høyttalerne er OK for tilfeldig lytting, men noe for musikkentusiastene er det ikke. På full guffe er den ikke mer enn bare høy nok, og gir et litt frynsete og metallisk lydbilde. Både diskant og bass flises opp og blir egentlig ikke spesielt behagelig å høre på. Hodetelefoner anbefales, uansett type.

Minijack

Og ja, her kan du faktisk bruke flere typer. Ikke bare har Sony selv flere utmerkede Bluetooth-varianter, men vi har også tidligere omtalt produkter som kan benytte bedre trådløse kommunikasjonsstandarder, for eksempel Steelseries Arctis 7+ som kommuniserer via en USB-C-dongel. Men Sony Xperia 5 IV kan også bruke helt vanlige kablede hodetelefoner, siden den er en av de få telefonene som er på markedet som er utstyrt med minijack.

Og det er det egentlig fullstendig logisk at en telefon som denne har, for den kan ikke bare brukes til hodetelefoner, men også til ekstern mikrofon. Den innebygde mikrofonen er OK den, men skal man benytte Xperia 5 IV til litt mer proffnivå lydopptak, må det en ekstern mikrofon til.

Tungdrevne hodetelefoner vil slite litt med volumet, men å ha mulighet til å bruke ekstern mikrofon, eller ikke trenge ørepropper/hodetelefoner med eget batteri, er en kjærkommen funksjon som flere burde ha.

Vanntett telefon er fint. Hvor gjorde jeg nå av den laderen? Foto: Are Thunes Samsonsen

Batteri og lading

Et batteri på 5000 mAh er i utgangspunktet bra i en så liten telefon som denne egentlig er, men samtidig er det heller ikke uhørt eller klasseledende. Brukes telefonen lite er det imidlertid plenty av kraft til å holde den gående i flere dager.

Støtte for trådløst lading er fint å ha, men ikke en funksjon som er avgjørende for de fleste, kanskje. Qi-lading skal gå med 15 Watt, mens Xperia 5 IV skal klare det dobbelte med kabel. Det vil si, 30 Watt klarte vi aldri å klemme ut. Det beste vi fikk til var 20 Watt, og selv da datt den raskt ned i 19. Vi målte hele løpet fra fullstendig utladet til full tank, i tillegg til diverse andre ladinger i perioden vi hadde telefonen til test.

Ladingen går fint unna, men de lovede 30 Watt er det ikke. Foto: Are Thunes Samsonsen

Ytelse

Ytelsen på Xperia 5 IV er i utgangspunktet god, men under testingen la vi merke til at målingene ikke helt var der de skulle være når vi kjørte testene «på rappen» rett etter hverandre.

Den første testen var som regel fin, men deretter gikk målingene ned til 10–15 prosent lavere enn de strengt tatt burde være. Da vi testet på nytt, fikk vi bedre resultater, men også da kun på første måling – med mindre vi lot telefonen «hvile seg» litt mellom testrundene.

Konklusjonen må være at den ikke har god nok kjøling, så etter noen minutter med stor belastning, reduserer prosessoren sin ytelse for å ikke ta skade av det – såkalt «throttling» på utenlandsk.

Det er veldig synd, for ikke bare betaler kundene for ytelse de ikke nødvendigvis får, men telefonen blir også merkbart varm i hånden ved høy belastning. Strengt tatt kunne Xperia 5 IV klart seg med en mindre moderne og høytytende prosessor, og dertil hørende lavere pris.

Alternativet hadde vært å gi den bedre kjøling.

Slik det er får man god ytelse fra Xperia 5 IV, men bare i korte perioder av gangen. Deretter blir telefonen varm og ytelsen reduseres til den får kjølt seg av litt. Du merker neppe annet enn varmen i praksis, men har kanskje også betalt litt mer enn du burde.

Konklusjon

Sony Xperia 5 IV er bra, men kunne og burde gitt bedre valuta for pengene.

Enten har Sony spart for mye, eller så har de ikke spart nok, for Xperia 5 IV detter litt mellom to stoler. Det er mye som er bra ved den, men så finner vi ett og annet glipptak også, som Sony kunne ha fikset ved å bare dytte bitte litt mer penger på problemet.

Men kanskje den da ville utkonkurrert sin egen storebror?

Uansett, når Sony nå har valgt å lage den som de har, burde de egentlig lagt prisen lavere, for Xperia 5 IV havner midt i et tett felt av gode konkurrenter, og kvalitetene den har er ikke nok til å dra fra når den heller ikke er i stand til å konkurrere på pris.

Det er litt synd, for noen av disse kvalitetene fortjener større utbredelse enn de vil få.

Til syvende og sist gjør du neppe noe bomkjøp ved å kjøpe deg en Xperia 5 IV, men du kunne nok også gjort et bedre kjøp.

I alle fall inntil Sony setter ned prisen til der den bør være.

Vi likte Vi likte ikke Dedikert kameraknapp. Blir (for) varm. Bra ytelse et stykke på vei. Overoppheting går ut over ytelsen. Vann- og støvtett (IP68). Mangler optisk zoom. Verktøyfri kortskuff med plass for minnekort. Svak fingeravtrykksleser. Minijack! Brukbart kamera kunne lett vært bedre. Gode medieapper følger med. Fremstår som litt halvhjertet. Lyssterk skjerm. For dyr for hva den gir. Bra batterikapasitet. God autofokus.

Alternativer

Med Xperia 5 IV har Sony valgt å legge seg på et prisleie hvor det er ganske tett av gode alternativer til omtrent samme pris. Samtidig er storebror Xperia 1 IV betydelig dyrere, slik at den egentlig ikke er et alternativ for de som vil ha noe litt mer enn det 5 IV kan by på. Her er noen eksempler:

Google Pixel 7 Pro 128GB, ca. kr 9500.

Nylig lanserte Google Pixel 7 Pro sies allerede å være årets telefon, også på kamerafronten, og har en AI som kan fikse det utroligste – inkludert dine gamle bilder. Sjekk vår test her (krever abo).

Google Pixel 7 128GB, ca. kr 7000.

Litt svakere kamera enn Pro-versjonen, men en mye hyggeligere pris. Legger du en ekstra tusenlapp i potten kan du også få den med 256 GB innebygget lagring. Det kan være hendig, siden disse ikke har Xperias støtte for ekstra minnekort. Sjekk vår test her (krever abo).

Samsung Galaxy S22+ 128GB, ca. kr 10.000.

Vi lot oss også imponere av Samsungs S22+, som kan være et godt – eller bedre – alternativ til omtrent samme pris.