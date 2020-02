USA hevder Huawei har tilgang til mobilnett over hele verden gjennom skjulte bakdører

Amerikanske myndigheter hevder de sitter på etterretning som viser at den kinesiske mobilgiganten Huawei kan skaffe seg tilgang til mobilnett over hele verden via bakdører. Det rapporterer avisen Wall Street Journal (ifølge Ars Technica).

Huawei benekter beskyldningene Huawei har lagt ut en melding der de igjen understreker at de aldri har og aldri vil aksessere telenett uten lov, og at de heller ikke har muligheten til å gjøre det. I meldingen snur Huawei argumentasjonen og viser til en artikkel i Washington Post tidligere denne uken som omtaler hvordan USAs etterretningsorganisasjoner har utnyttet et krypteringsselskap for å spionere på andre land i flere tiår, noe vårt søsternettsted Digi har omtalt i artikkelen: «Ledende kryptoselskap skal i hemmelighet ha vært eid av CIA og BND». Av Håvard Fossen

Etterretningen skal ha vært holdt topphemmelig frem til slutten av fjoråret, da myndighetene valgte å dele opplysningene med allierte nasjoner – deriblant Storbritannia og Tyskland.

Skal ha blitt observert for lenge siden

– Vi har beviser på at Huawei har kapasitet til å aksessere sensitiv og personlig informasjon i systemer som selskapet håndterer og selger rundt om i verden, hevdet USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Robert O'Brien overfor Wall Street Journal.

USA har også tidligere beskyldt det kinesiske selskapet for å ha slike kapasiteter, men uten å produsere beviser – noe landet altså nå skal ha gjort. Detaljene rundt innholdet i disse bevisene er imidlertid ukjente.

Myndighetene i USA skal ha vært klar over Huaweis tilgang til bakdører helt siden 2009, da i 4G-utstyr. Personene som Wall Street Journal var i kontakt med ville ikke kommentere hvorvidt de har observert at Huawei faktisk har benyttet seg av bakdørene.

Avisen peker på at produsenter som selger telekom-utstyr til operatører er påkrevd ved lov å bygge inn løsninger som gjør det mulig for myndigheter å få tilgang til nettene av lovmessige årsaker. Det er imidlertid også et krav at produsenten selv ikke har tilgang til nettene via disse løsningene uten samtykke fra operatørene.

Skal ha brutt lovene

Disse lovene, som håndheves i en rekke land, skal Huawei ifølge amerikanske etterretningsoffiserer ha brutt. Det hevdes at selskapet har laget utstyr som – i strid med lovene – bevarer produsentens mulighet til å få tilgang til nettene uten operatørenes viten.

Representanter for Huawei benektet overfor Wall Street Journal at selskaper besitter en slik tilgang, og bedyrer at det trengs eksplisitt tillatelse fra operatørene før tilgang kan gis.

– Ingen Huawei-ansatte har lov til å aksessere nettverket uten en eksplisitt tillatelse fra nettverks-operatøren, sier en representant fra Huawei til The Wall Street journal.

USAs mye omtalte mistanke mot Huawei har tidligere endt i en svartelisting som innebærer at selskapet ikke kan kjøpe deler og skaffe seg teknologioppdateringer fra amerikanske selskaper uten å søke godkjenning fra USAs regjering.

Dette forbudet har senere blitt myket opp med en lisensordning som vil tillate et lite utvalg amerikanske bedrifter å omgå forbudet. Når det gjelder andre land har både Australia, New Zealand og Storbritannia utestengt Huawei fra 5G-utbygging, men EU har ikke eksplisitt stengt selskapet ute fra 5G-nettet.