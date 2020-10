USA og seks andre land ber teknologiselskaper om å bygge inn bakdører i krypteringen

Kryptering er en velkommen løsning fra forbrukerperspektivet, men ikke alltid fra myndighetenes side, som beskylder teknologien for å hindre nødvendig innsyn i kommunikasjon. Nå gjør et knippe land et nytt forsøk på å få gehør blant teknologiselskapene.

Som blant andre The Verge rapporterer har myndighetene i USA, Storbritannia, Australia, New Zealand, Canada, India og Japan nå kommet med en ny oppfordring til teknologiselskapene om å legge inn omveier rundt krypteringen i enhetene og tjenestene sine.

– Må gi politiet tilgang

I en pressemelding publisert hos det amerikanske justisdepartementet tas det blant annet til orde for å sette politimyndigheter i stand til å få tilgang til innhold i et lesbart og brukbart format der det foreligger lovlig autorisasjon.

Landene som har undertegnet formaningen ønsker at teknologiaktørene skal bygge inn «allmennhetens sikkerhet» i systemdesignet, og at tilrettelegging for lovlig tilgang til informasjon skal influere designavgjørelser – som altså kan tolkes som krypteringsbakdører.

– Selv om kryptering er svært viktig og datasikkerhet må beskyttes, bør ikke dette gå på bekostning av politimyndigheters og teknologibransjens egne muligheter til å kunne handle mot det mest alvorlige, ulovlige innholdet og den mest alvorlige aktiviteten på nett, heter det i pressemeldingen.

Det trues altså ikke med rettslige skritt eller tvangsmessige tiltak i denne omgang, og landene sier de først og fremst ønsker å innlede dialog og samarbeid med aktørene i bransjen for å få på plass løsninger for innsyn i informasjon uten at personvernet skal rammes. Likevel påpekes det at det nå er en økende konsensus blant myndigheter og internasjonale institusjoner om at det må handling til for å løse problemet.

Ikke første gang

I notatet vises det til et tidligere initiativ fra USA, Storbritannia, Australia, New Zealand og Canada, hvor det ble tatt til orde for at selskaper bør bygge inn mekanismer i designet til enhetene sine som gjør det mulig å få tilgang til kryptert informasjon.

Dette initiativet ble omtalt av digi.no tilbake i 2018, og også den gang ble blant annet terrorbekjempelse brukt som begrunnelse.

Teknologiselskaper har generelt vært svært kritiske til å bygge inn krypteringsbakdører til tross for til dels hardt press. Amerikanske myndigheter har tidligere blant annet kritisert Apple for å ikke låse opp låste iPhone-telefoner, og Facebook har på blitt bedt om å unnlate å implementere ende-til-ende-kryptering i sine meldingstjenester.