Utsatte Galaxy Fold for hard test: Den bøyelige skjermen tålte langt færre sammenfoldinger enn det Samsung lover

Det ble mye oppmerksomhet rundt Samsungs mye omtalte brettbare mobiltelefon Galaxy Fold, som hadde en noe humpete lansering. Nå er mobilen klar for markedet, og et av brennende spørsmålene mange nok har er hvor mye den fleksible skjermen faktisk tåler.

Nettstedet Cnet utsatte nylig Samsung Galaxy Fold for en hard prøve der de satte telefonen inn i en maskin som foldet og brettet ut mobilen i rask rekkefølge over en periode på mange timer. Hele testen ble strømmet på nettet i sanntid, og videoen kan du se nederst i artikkelen.

Tålte 120 000 ganger

Etter at mobilen hadde blitt foldet sammen nesten 119 000 ganger begynte skjermen å svikte ved at den ene halvdelen av skjermen simpelthen gikk i svart. Deretter, etter litt over 120 000 sammenfoldinger, fungerte ikke lenger hengslene og gjorde den umulig å åpne eller lukke.

Cnet konkluderte med andre ord at 120 000 ganger er grensen for hva mobilen tåler. Interessant nok er dett et betydelig lavere tall enn hva Samsung selv opererer med.

På Samsungs produktside for Galaxy Fold opplyses det at telefonen er beregnet å tåle 200 000 sammenfoldinger, basert på interne tester hos selskapet. Det er uvisst om disse testene gikk ut på å åpne og lukke telefonen 200 000 ganger. Samsung la for øvrig ut sin egen testvideo, som ligner på den Cnet gjennomførte.

Skal holde i flere år

Som Cnet peker på vil 120 000 ganger likevel holde til rundt tre års bruk, så resultatet kan ikke sies å være direkte dårlig. 200 000 ganger ville hold til rundt fem års bruk, og mange mobileiere bytter ut mobilen lenge før det har gått så lang tid.

Hengslesystemet, som består av menge små tannhjul, var et av ankepunktene som tidlige testere hadde mot mobilen, og en medvirkende årsak til at mobilen ble utsatt.

Samsung opplyste senere at problemene var fikset ved hjelp av forsterkede hengsler med nye beskyttelseshetter, og redusert avstand mellom hengslene og selve mobilen.

