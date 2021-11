Den personvernfokuserte nettleseren Brave kommer nå med innebygget kryptolommebok

Brave er først og fremst kjent som en nettleser som fokuserer spesielt på å beskytte personvernet til brukerne, men selskapet har utvidet repertoaret med andre tjenester, deriblant en egen søkemotor. Nå legges enda en ny produktkategori inn i porteføljen.

På hjemmesidene sine kunngjør Brave nemlig at de har lansert sin egen kryptolommebok, Brave Wallet. Lommeboken bygges inn i nettleseren og krever ingen ekstra nettleserutvidelse.

Ytelsesfordeler

Dermed kan man altså lagre, kjøpe, selge og administrere kryptovalutaene sine rett fra nettleseren sin uten behov for å installere tillegg.

Brave peker på at dette har store fordeler når det gjelder prosessor- og minneytelse, siden nettlesertillegg har en tendens til å legge beslag på en del maskinvareressurser.

I tillegg mener Brave at den innebygde lommeboken har sikkerhetsmessige fordeler ved at man er mindre utsatt for falske versjoner av diverse apper, samt phishing-angrep og tyveri.

Brave Wallet støtter inntil videre kun såkalte EVM-kompatible kjeder (Ethereum Virtual Machine), som omfatter valutaer som Polygon, xDai og Avalanche. Teknologisjef og medgrunnlegger av Brave, Brian Bondy, uttalte overfor nettstedet Cointelegraph at Bitcoin-støtte er under utvikling og vil komme på plass senere.

Lommeboken er basert på åpen kildekode, som åpner for at andre aktører kan komme med bidrag.

Kommer også til mobil

Inntil videre er Brave Wallet kun tilgjengelig i PC-versjonen av nettleseren, men Brave planlegger også en versjon til Android- og Ios-versjonene av nettleseren. Det er ennå uvisst akkurat når disse kommer på plass. Brave opplyser at når Android-versjonen foreligger vil man kunne bruke fingeravtrykkleseren på mobilen til å åpne lommeboken.

Brave tilbød også tidligere en kryptolommebok. Denne var som selskapet peker på en variant (fork) av den kjente lommeboken Metamask, mens Brave Wallet er laget fra bunnen av og altså bygget inn i Brave-nettleseren.

For å komme i gang med Brave Wallet åpner man først Brave-nettleseren og går inn på innstillinger (brave://settings/), hvor man klikker på Wallet-fanen.

Brave utvider stadig med nye produkter og tjenester, og i september lanserte selskapet en egen videokonferansetjeneste kalt Brave Talk, som skal konkurrere med tjenester som Zoom og Teams.