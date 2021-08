Xiaomis nye toppmodell har noe nesten ingen andre mobiler har

Den kinesiske mobilprodusenten Xiaomi har vist frem en del høyst spenstige mobilmodeller tidligere, hvorav noen har vært rene konseptmodeller. Nå har de lansert en ny mobil på markedet som også byr på uvanlige egenskaper.

Xiaomi Mix 4 ble nylig avduket på en større lanseringstilstelning i hjemlandet , og den kommer med noe vi ikke ser ofte i mobilverdenen – nemlig et frontkamera som befinner seg under skjermen.

Mange patenter

Løsningen kalles CUP (camera under panel) og skal ifølge produsenten være resultatet av fem år med forskning og utvikling og flere titalls forskjellige patenter.

For å utvikle CUP-løsningen sin, har Xiaomi satt et stort team av ingeniører på saken og blant annet kommet opp med et nytt kretsdesign – noe de kaller «gjennomsiktige subpiksel-kretser» – i berøringsskjermen.

Den løsningen skal minimere lysdiffraksjon, slik at kameraet fanger opp nok lys selv om det befinner seg under skjermen, og sørge for tilstrekkelig gjennomsiktighet. Det gjøres også en del på programvaresiden for å få konseptet til å fungere, sier Xiaomi, men alle de tekniske detaljene er ikke avslørt.

Produsenten bedyrer at frontkameraet, som altså er usynlig for det blotte øyet, matcher vanlige løsninger når det gjelder farge- og detaljgjengivelse. Akkurat hvordan det yter, gjenstår selvsagt å se.

Svært få mobiler har enn så lenge frontkameraet plassert bak skjermen, i alle fall blant mobiler som faktisk er lansert på markedet. Én av modellene som byr på egenskapen er Samsungs nylig avslørte Galaxy Z Fold 3, som Digi.no nettopp omtalte. I tillegg finner vi konseptet på ZTE-modellen Axon 20 5G, mens Oppo og et par andre har vist frem løsningen på konseptmodeller.

En ny kretsløsning skal sørge for god gjennomsiktighet i kameraområdet av skjermen. Foto: Xiaomi

Keramisk skall og solid kamera på baksiden

Den andre nevneverdige egenskapen til Mix 4 er at den benytter en keramisk innpakning, i likhet med forgjengeren Mix 3. Der Mix 3 kun hadde keramisk bakside, har Mix 4 imidlertid et keramisk unibody-design, med en ny type keramisk materiale som reduserer vekten med 30 prosent.

Ellers byr mobilen på ganske solid maskinvare. Den er blant de første som skilter med Snapdragon 888 Plus-brikken under panseret, og den har opptil 12 GB minne og opptil 512 GB lagringsplass.

Skjermen er på 6,67 tommer med en oppløsning på 2400×1080 piksler.

Kameraet på baksiden er også ganske velutstyrt. Mobilen benytter en trippel kameraløsning bestående av et hovedkamera på 108 megapiksler, et ultravidvinkel-kamera på 13 megapiksler og synsvinkel på 120 grader, samt et periskopkamera med 8 megapiksler, 5X optisk zoom og 50x digital zoom.

Xiaomi Mix 4 slippes i Kina til en startpris på 5000 yuan, som tilsvarer litt under 7000 norske kroner. Det er ennå uvisst om eller når den lanseres her til lands.